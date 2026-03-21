Palasa: మొగలిపాడులో ప్రమాదం.. కార్మికుడి మృతి!

Palasa: పలాస కాశీబుగ్గ మున్సిపాలిటీ మొగలిపాడులో విషాదం. రెండు అంతస్తుల భవనంపై వెల్డింగ్ పనులు చేస్తూ ప్రమాదవశాత్తు కింద పడి ఉదయపురానికి చెందిన కృష్ణారావు (40) మృతి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 4:38 PM IST
పలాస (కాశీబుగ్గ): పలాస-కాశీబుగ్గ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని మొగలిపాడు గ్రామంలో శనివారం ఉదయం ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. భవనంపై వెల్డింగ్ పనులు చేస్తూ ప్రమాదవశాత్తు అదుపుతప్పి కింద పడటంతో ఒక కార్మికుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.

ఘటన వివరాలు:

పలాస సమీపంలోని ఉదయపురం గ్రామానికి చెందిన సత్యం కృష్ణారావు (40) వృత్తిరీత్యా వెల్డింగ్ కార్మికుడు. ప్రతిరోజూ లాగే శనివారం ఉదయం మొగలిపాడులోని ఒక రెండు అంతస్తుల భవనంపై వెల్డింగ్ పనుల కోసం వెళ్ళాడు. భవనం పైభాగంలో రేకులు వేస్తున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పి రెండవ అంతస్తు నుంచి కింద పడిపోయాడు.

ఆసుపత్రికి తరలించేలోపే..

తీవ్ర గాయాలపాలైన కృష్ణారావును సహచర కార్మికులు, స్థానికులు వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, అప్పటికే ఆయన మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. సమాచారం అందుకున్న కాశీబుగ్గ పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించి, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడికి భార్య, పిల్లలు ఉన్నట్లు సమాచారం.

