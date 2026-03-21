Home ఆంధ్రప్రదేశ్Palakonda: ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్: రంగంలోకి దిగిన పాలకొండ ఎస్ఐ వెంకన్న!

Palakonda: ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్: రంగంలోకి దిగిన పాలకొండ ఎస్ఐ వెంకన్న!

Palakonda: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండలో ట్రాఫిక్ సమస్యల పరిష్కారానికి ఎస్ఐ వెంకన్న ఆధ్వర్యంలో స్పెషల్ డ్రైవ్.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 3:25 PM IST
Palakonda
X

Palakonda: ట్రాఫిక్ కష్టాలకు చెక్: రంగంలోకి దిగిన పాలకొండ ఎస్ఐ వెంకన్న!

పాలకొండ: పట్టణంలో నానాటికీ పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు పాలకొండ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. ఎస్ఐ వెంకన్న ఆధ్వర్యంలో శనివారం పట్టణంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించారు. పాలకొండ పోలీస్ స్టేషన్ నుండి శ్రీ కోటదుర్గమ్మ దేవాలయం వరకు సిబ్బందితో కలిసి పర్యటించిన ఎస్ఐ, వాహన చోదకులకు మరియు పాదచారులకు ట్రాఫిక్ నిబంధనలపై అవగాహన కల్పించారు.

ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్, మార్కెట్ ఏరియాల్లో నిఘా:

ప్రధానంగా ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ మరియు మార్కెట్ ప్రాంతాల్లో వాహనాలను రోడ్డుపైనే అస్తవ్యస్తంగా నిలిపివేయడం వల్ల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలుగుతోందని పోలీసులు గుర్తించారు. ఆటో డ్రైవర్లు, ద్విచక్ర వాహన చోదకులతో మాట్లాడిన ఎస్ఐ వెంకన్న, రోడ్డుపై అడ్డదిడ్డంగా పార్కింగ్ చేయడం చట్టరీత్యా నేరమని హెచ్చరించారు.

పోలీసుల హెచ్చరిక:

"ఇకపై నిబంధనలు అతిక్రమించి రోడ్లపై వాహనాలు పార్కింగ్ చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ప్రజలందరూ పోలీసులకు సహకరించి పట్టణంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలి" అని ఎస్ఐ సూచించారు. ఈ డ్రైవ్‌లో పోలీస్ సిబ్బంది మరియు స్థానిక ట్రాఫిక్ విభాగం వారు పాల్గొన్నారు.

Palakonda PoliceSI VenkannaTraffic Special DriveRoad SafetyIllegal Parking
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X