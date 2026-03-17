Tirupati: తిరుపతిలో కోదండరాముని బ్రహ్మోత్సవాల సందడి.. శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజారోహణ!
Tirupati: తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని ప్రాచీనమైన శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు మంగళవారం అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి.
తిరుపతి: తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని ప్రాచీనమైన శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు మంగళవారం అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తొమ్మిది రోజుల పాటు సాగే ఈ ఉత్సవాలకు అంకురార్పణ చేస్తూ, ఆలయ ప్రాంగణంలో శాస్త్రోక్తంగా 'ధ్వజారోహణ' కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.
రామనామ స్మరణతో మార్మోగిన ఆలయం
మంగళవారం ఉదయం మేష లగ్నంలో అర్చక స్వాములు వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య ధ్వజస్తంభంపై గరుడ పటాన్ని ఆవిష్కరించి బ్రహ్మోత్సవాలకు శ్రీకారం చుట్టారు.
భక్తి పారవశ్యం: ఈ పవిత్ర ఘట్టాన్ని వీక్షించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. భక్తుల రామనామ స్మరణతో కోదండరామ ఆలయ ప్రాంగణమంతా మార్మోగిపోయింది.
ఆహ్వానం: సకల దేవతలను, అష్టదిక్పాలకులను ఈ బ్రహ్మోత్సవాలకు ఆహ్వానిస్తూ అర్చకులు ధ్వజారోహణ క్రతువును దిగ్విజయంగా పూర్తి చేశారు.
భక్తులకు ఏర్పాట్లు
బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా స్వామి వారు ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం వివిధ వాహనాలపై భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని టీటీడీ (TTD) అధికారులు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలు, పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు.