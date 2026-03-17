Tirumala :ఉగాది సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం వైభవం

Home ఆంధ్రప్రదేశ్Tirumala :ఉగాది సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం వైభవం

Tirumala :ఉగాది సందర్భంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం నిర్వహించారు. ఆలయ శుద్ధి అనంతరం భక్తులకు సర్వదర్శనం పునఃప్రారంభమైంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 17 March 2026 2:52 PM IST
Tirumala Temple
X

Tirumala : తిరుమలలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం మరింత ప్రభావవంతంగా నెలకొంది. ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీవారి ఆలయంలో నిర్వహించే కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం సేవను అత్యంత వైభవంగా, శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణం అంతటా భక్తి పరవశం నెలకొని, అర్చకులు, అధికారులు సంప్రదాయబద్ధంగా శుద్ధి కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. గర్భాలయం సహా ఉపాలయాలను అత్యంత శ్రద్ధతో శుభ్రపరిచారు.

ఏడాదిలో నాలుగు సార్లు మాత్రమే నిర్వహించే ఈ పవిత్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా, స్వామివారి మూలవిరాట్టును ప్రత్యేక వస్త్రంతో కప్పి ఉంచి, గర్భాలయం నుండి బంగారు వాకిలి వరకు గోడలు, పైకప్పులు, ప్రాంగణాన్ని శుభ్రపరిచారు. అనంతరం నామకోపు, గంధం, కుంకుమ, పచ్చకర్పూరం, కస్తూరి, పసుపు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాలతో తయారు చేసిన పరిమళ మిశ్రమాన్ని ఆలయ గోడలకు లేపనంగా పూశారు. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా ఆలయం పవిత్రతను మరింత పెంచడంతో పాటు, ఆధ్యాత్మిక శోభను మరింత విస్తరింపజేశారు.

కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం సేవ సందర్భంగా ఆలయంలో ప్రత్యేక నియమాలను అమలు చేశారు. ఉదయం జరిగే విఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవలను తాత్కాలికంగా రద్దు చేసినట్లు టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం, శుద్ధి కార్యక్రమం పూర్తయిన అనంతరం మధ్యాహ్నం నుండి సర్వదర్శనాన్ని పునఃప్రారంభించారు.

ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తిరుమలలోని శ్రీవారి ఆలయం మరింత పవిత్రంగా మారి, భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని కలిగించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఉగాది సందర్భంగా నిర్వహించిన ఈ తిరుమంజనం సేవ, భక్తుల్లో భక్తి, విశ్వాసాన్ని మరింతగా పెంచుతూ, తిరుమల క్షేత్ర మహిమను ప్రతిబింబించింది.

TirumalaTirupatiTTDVenkayya ChowdaryKoil Alwar Thirumanjanam
Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X