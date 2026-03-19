TTD: కలియుగ వైకుంఠంలో ఉగాది సంబరాలు: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైభవంగా ఉగాది ఆస్థానం!
TTD: తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో వైభవంగా జరిగిన పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది ఆస్థానం. 10 టన్నుల పుష్పాలతో ఆలయ అలంకరణ.
తిరుమల: తెలుగు నూతన సంవత్సర ఆది ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. పరాభవ నామ సంవత్సర ప్రారంభం సందర్భంగా ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద గల 'బంగారు వాకిలి'లో అర్చకులు, వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా ఉగాది ఆస్థానం, పంచాంగ పఠనం కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు.
పుష్పవనంగా మారిన ఆనంద నిలయం:
ఉగాది ఉత్సవాల కోసం టీటీడీ (TTD) శ్రీవారి ఆలయాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేసింది. సుమారు 10 టన్నుల సాంప్రదాయ పుష్పాలు, 60 వేల విదేశీ కట్ ఫ్లవర్స్తో ఆలయ ప్రాంగణాన్ని విశేషంగా అలంకరించారు. మామిడాకులు, మామిడికాయలు, చెరకుగడలు మరియు టెంకాయ పూతలతో తోరణాలు కట్టి, పల్లెటూరి పండగ వాతావరణం ఉట్టిపడేలా తీర్చిదిద్దారు.
యుగాల సోయగం.. ప్రత్యేక ఆకర్షణ:
భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేసేలా ఈసారి కృత, త్రేత, ద్వాపర యుగాల ఇతివృత్తాలతో కూడిన ప్రత్యేక సెట్టింగ్లను ఏర్పాటు చేశారు. పురాణ కాలపు దృశ్యాలను తలపించేలా ఉన్న ఈ అలంకరణలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఉగాది ఆస్థానం అనంతరం స్వామివారికి ప్రత్యేక నైవేద్యాలు సమర్పించి, భక్తులకు తీర్థప్రసాదాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ వేడుకను వీక్షించేందుకు దేశ విదేశాల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.