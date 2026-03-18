Thullur: రాజధానిలో ఆకాల వర్షం.. ఓ కుటుంబంలో విషాదం

Home ఆంధ్రప్రదేశ్Thullur: రాజధానిలో ఆకాల వర్షం.. ఓ కుటుంబంలో విషాదం

Thullur: తుళ్లూరులో విషాదం కూతురును స్కూల్ నుంచి తీసుకువస్తుండగా పిడుగుపడి తండ్రి మృతి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 March 2026 8:22 PM IST
X

తుళ్లూరు, అమరావతి: రాజధాని ప్రాంతంలో అకాల వర్షం తీవ్ర విషాదాన్ని మిగిల్చింది. సాయంత్రం వేళ అకస్మాత్తుగా కమ్ముకున్న మేఘాలు భారీ వర్షంగా కురవడంతో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి చీకట్లు కమ్ముకున్నాయి. రహదారులపై నీరు నిలిచిపోవడంతో ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం ఏర్పడింది.

ఈ అకాల వర్షం ఒక కుటుంబానికి తీరని విషాదాన్ని మిగిల్చింది. తుళ్లూరు మండలంలోని మేరీమాత ఇంగ్లీష్ మీడియం హైస్కూల్ వద్ద పిడుగు పడటంతో రాజమండ్రికి చెందిన శ్రీనివాస్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఆయన రాజధాని ప్రాంతంలోని BSR కంపెనీలో సర్వేయర్‌గా పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం. సాధారణంగా జరిగిన ఒక రోజు, అనూహ్యంగా విషాదంగా మారింది.

తన రెండవ తరగతి చదువుతున్న కుమార్తెను స్కూల్ నుండి ఇంటికి తీసుకువచ్చేందుకు శ్రీనివాస్ అక్కడికి వెళ్లాడు. అయితే అదే సమయంలో వర్షం మొదలై, ఉరుములు మెరుపులతో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. స్కూల్ ప్రాంగణంలో ఉన్న సమయంలోనే పిడుగు పడటంతో శ్రీనివాస్ తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటన చూసిన వారంతా షాక్‌కు గురయ్యారు....

ఘటన సమాచారం అందుకున్న స్థానికులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని పరిస్థితిని పరిశీలించారు. కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. చిన్నారి తండ్రిని కోల్పోవడం స్థానికులను కంటతడి పెట్టించింది. స్కూల్ పరిసర ప్రాంతంలో కొంతసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.అకాల వర్షాలు, పిడుగులు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఉరుములు, మెరుపులు ఉన్న సమయంలో బయట తిరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ ఘటన రాజధాని ప్రాంతంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక కుటుంబానికి తీరని నష్టం మిగిల్చిన ఈ సంఘటన అందరినీ కలచివేసింది.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X