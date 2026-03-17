Cheepurupalli: చీపురుపల్లిలో సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కుల పంపిణీ.. లబ్ధిదారులకు అండగా నిలిచిన కిమిడి రామ్ మల్లిక్ నాయుడు
Cheepurupalli: చీపురుపల్లి మండలంలో టీడీపీ నేత కిమిడి రామ్ మల్లిక్ నాయుడు పర్యటన. 16 మంది లబ్ధిదారులకు రూ. 9.55 లక్షల సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కుల పంపిణీ.
చీపురుపల్లి (విజయనగరం జిల్లా): అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రుల పాలై వైద్య ఖర్చుల భారం మోయలేక ఇబ్బంది పడే నిరుపేదలకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (CMRF) ఒక వరం లాంటిదని టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, యువ నేత కిమిడి రామ్ మల్లిక్ నాయుడు పేర్కొన్నారు. మంగళవారం చీపురుపల్లి మండలంలో పర్యటించిన ఆయన, లబ్ధిదారులకు మంజూరైన చెక్కులను స్వయంగా అందజేశారు.
పేదవాడి ఆరోగ్యానికి కూటమి భరోసా
మండలంలోని వివిధ గ్రామాలకు చెందిన 16 మంది లబ్ధిదారులకు ప్రభుత్వం నుండి మంజూరైన రూ. 9,55,000/- విలువైన సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులను రామ్ మల్లిక్ నాయుడు పంపిణీ చేశారు.
ముఖ్యమంత్రి లక్ష్యం: వైద్య ఖర్చుల వల్ల ఏ ఒక్క పేద కుటుంబం అప్పుల పాలు కాకూడదన్నదే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రధాన ఆశయమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
సంక్షేమానికి పెద్దపీట: తెలుగుదేశం-కూటమి ప్రభుత్వం పేద ప్రజల ఆరోగ్యం మరియు సంక్షేమానికి అత్యున్నత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని కొనియాడారు.
చెక్కులు అందుకున్న లబ్ధిదారులు తమ కష్టకాలంలో అండగా నిలిచిన ప్రభుత్వానికి మరియు చొరవ చూపిన కిమిడి కుటుంబానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, టీడీపీ నేతలు, కార్యకర్తలు మరియు పెద్ద ఎత్తున గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు.