Unnam Hanumantharaya Chowdary: టీడీపీలో ముగిసిన శకం..ఉన్నం హనుమంతరాయ కన్నుమూత
Unnam Hanumantharaya Chowdary Passes Away: ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీ కీలక నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే వున్నం హనుమంతరాయ చౌదరి (72) కన్నుమూశారు.
TDP Former MLA Unnam Hanumantharaya Chowdary: ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా రాజకీయాల్లో ఒక శకం ముగిసింది. సుదీర్ఘ కాలం పాటు తెలుగుదేశం పార్టీని తన భుజస్కంధాలపై మోసి, అట్టడుగు స్థాయి నుంచి శాసనసభ వరకు ఎదిగిన నిబద్ధత గల నాయకుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నం హనుమంతరాయ చౌదరి (72) కన్నుమూశారు. ఆయన మరణవార్త అనంతపురం జిల్లాలోనే కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ వర్గాల్లో పెను విషాదాన్ని నింపింది. రాజకీయం అంటే అధికారం మాత్రమే కాదు, అది ప్రజలకు సేవ చేసే ఒక మార్గం అని నమ్మిన అరుదైన నాయకులలో ఉన్నం హనుమంతరాయ చౌదరి ఒకరు. సాధారణ సర్పంచి స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి పదవుల వరకు ఆయన ఎదిగిన తీరు నేటి తరం రాజకీయ నాయకులకు ఒక పాఠం. గత నెల రోజులుగా అనారోగ్యంతో పోరాడుతూ, నేడు తెల్లవారుజామున అనంతపురంలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.
సర్పంచి నుంచి అసెంబ్లీ వరకు..
హనుమంతరాయ రాజకీయ ప్రస్థానం కళ్యాణదుర్గం మండలం ఎర్రంపల్లి సర్పంచిగా ప్రారంభమైంది. గ్రామీణ సమస్యలపై ఆయనకున్న అవగాహన, ప్రజలతో ఆయనకున్న మమేకత్వం ఆయన్ను నిరంతరం ముందుకు నడిపించాయి.మండల పార్టీ అధ్యక్షుడిగా, సింగిల్ విండో అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టి అట్టడుగు స్థాయి కార్యకర్తలకు అండగా నిలిచారు.2014 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గం నుండి భారీ మెజారిటీతో గెలుపొంది, తొలిసారిగా అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు.
టీడీపీకి వెన్నెముక..
చంద్రబాబు నాయుడు అత్యంత నమ్మకస్తుడైన నాయకుడిగా హనుమంతరాయ చౌదరికి పేరుంది. దశాబ్ద కాలం అధ్యక్షుడిగా: 2000 నుంచి 2010 వరకు దాదాపు పదేళ్ల పాటు ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. జిల్లాలో పార్టీని బలోపేతం చేయడంలో ఆయన పాత్ర ఎంతో ఉందని చెప్పడంలో ఎటువంటి అనుమానం లేదు.1998-2004 మధ్య కాలంలో మార్ఫెడ్ చైర్మన్గా, రాష్ట్ర రైతు విభాగం అధ్యక్షుడిగా పనిచేసి రైతుల సంక్షేమం కోసం అనేక పోరాటాలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.
జిల్లాలో విషాద ఛాయలు
హనుమంతరాయ చౌదరికి ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు. ఆయన మరణవార్త తెలియగానే కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గంతో పాటు అనంతపురం జిల్లా అంతటా విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. పార్టీలకు అతీతంగా రాజకీయ ప్రముఖులు ఆయన భౌతికకాయాన్ని దర్శించి నివాళులర్పిస్తున్నారు. కార్యకర్తల కష్టసుఖాలు తెలిసిన నాయకుడిని కోల్పోయాం అంటూ టీడీపీ శ్రేణులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నాయి.