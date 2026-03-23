Cheepurupalli MLA: చీపురుపల్లిలో ప్రజా దర్బార్: సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యం!
Cheepurupalli MLA: చీపురుపల్లి ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళా వెంకటరావు ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించి ప్రజల సమస్యలను విన్నారు.
చీపురుపల్లి: ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని చీపురుపల్లి శాసనసభ్యులు, టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు శ్రీ కిమిడి కళా వెంకటరావు అధికారులను హెచ్చరించారు. స్థానిక పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన 'ప్రజా దర్బార్' కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని, నియోజకవర్గంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ప్రజల వినతులను స్వయంగా స్వీకరించారు.
ప్రజా దర్బార్కు విశేష స్పందన:
ఈ కార్యక్రమానికి నియోజకవర్గ ప్రజల నుండి భారీ స్పందన లభించింది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నెలకొన్న మౌలిక వసతుల కొరతపై ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున విన్నవించుకున్నారు.
ప్రధాన ఫిర్యాదులు: వీధి దీపాలు వెలగకపోవడం, పారిశుధ్య లోపం, తాగునీటి ఎద్దడి మరియు సిసి రోడ్ల నిర్మాణం.
రెవెన్యూ సమస్యలు: భూ ఆక్రమణలు, ఇళ్ల స్థలాలు, పక్కా ఇళ్ల మంజూరు మరియు విద్యుత్ సమస్యలపై పలువురు అర్జీలు సమర్పించారు.
అధికారులకు దిశానిర్దేశం:
వినతి పత్రాలను పరిశీలించిన అనంతరం ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ.. "ప్రజలు ఎంతో నమ్మకంతో తమ సమస్యల పరిష్కారం కోసం వస్తారు. వారి అర్జీలను అధికారులు బుట్టదాఖలు చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోను" అని స్పష్టం చేశారు. క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలను స్వయంగా పరిశీలించి, నిబంధనల ప్రకారం పరిష్కరించగలిగే ప్రతి అప్లికేషన్ను త్వరితగతిన క్లియర్ చేయాలని సంబంధిత శాఖల అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే ఈ ప్రభుత్వ ప్రథమ ప్రాధాన్యత అని ఆయన గుర్తు చేశారు.