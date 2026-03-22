హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 3:16 PM IST
గోస్పాడు (నంద్యాల జిల్లా): నంద్యాల జిల్లా గోస్పాడు మండలం దీబగుంట్ల గ్రామంలో పౌరుషానికి ప్రతీక అయిన ఎద్దుల బల ప్రదర్శన పోటీలు అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. స్థానిక శ్రీ గుమ్మెత మల్లికార్జున వీరభద్ర స్వామి తిరునాళ్ల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ రాష్ట్ర స్థాయి సీనియర్ మరియు జూనియర్ ఎద్దుల పోటీలను వైసీపీ సీనియర్ నేత, రాష్ట్ర మార్క్ ఫెడ్ మాజీ చైర్మన్ పి.పి. నాగిరెడ్డి ప్రారంభించారు.

పోటీల విశేషాలు:

తిరునాళ్ల ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ పోటీలను తిలకించేందుకు జిల్లా నలుమూలల నుండే కాకుండా, పొరుగు జిల్లాల నుండి కూడా రైతులు, గ్రామస్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఎద్దుల జతలు తమ బలప్రదర్శనతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. ఈ పోటీల్లో గెలుపొందిన ఎద్దుల జతలకు మొత్తం ₹3,70,000 నగదు బహుమతులను పి.పి. నాగిరెడ్డి అందజేయనున్నారు.

హాజరైన ప్రముఖులు:

ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ శ్రీశైలం నియోజకవర్గ పరిశీలకుడు పి.పి. మధుసూదన్ రెడ్డి, మాజీ ఎంపీపీ రాజశేఖర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. తెలుగు సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు నిలయమైన ఇటువంటి క్రీడలను ప్రోత్సహించడం సంతోషకరమని నాయకులు పేర్కొన్నారు. జాతర సందర్భంగా గ్రామంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.

