Srikakulam: ఆలయం వెలుపల నంది విగ్రహం ధ్వంసం.. భక్తుల ఆగ్రహం
Srikakulam: శ్రీకాకుళం జిల్లా సోంపేట మండలం బారువలో ఘోరం జరిగింది. ప్రసిద్ధ కోటి లింగేశ్వర స్వామి ఆలయ ఆవరణలోని నంది విగ్రహాన్ని గుర్తుతెలియని దుండుగులు అపహరించి, ఆలయానికి దూరంగా తీసుకెళ్లి ధ్వంసం చేశారు.
ఘటన వివరాలు:
అర్థరాత్రి సమయంలో ఆలయ ప్రాంగణంలోకి చొరబడిన దుండుగులు నంది విగ్రహాన్ని ఎత్తుకెళ్లారు. అనంతరం ఆలయానికి సుమారు 700 మీటర్ల దూరం వరకు విగ్రహాన్ని తీసుకువెళ్లి, అక్కడ దానిని ధ్వంసం చేశారు. ఉదయాన్నే ఆలయానికి వచ్చిన భక్తులు, స్థానికులు విగ్రహం కనిపించకపోవడం మరియు సమీపంలో ధ్వంసమై ఉండటం చూసి దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు.
పోలీసుల దర్యాప్తు:
ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న బారువ పోలీసులు వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని క్లూస్ టీమ్ సహాయంతో ఆధారాలు సేకరించారు. ఆలయ ఆవరణలో మరియు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా అనుమానాస్పద వ్యక్తులు తిరిగారా అనే కోణంలో విచారణ చేపట్టారు. ప్రస్తుతం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, నిందితులను పట్టుకునేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు.
పవిత్రమైన ఆలయ విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసిన నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానిక ప్రజలు మరియు భక్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.