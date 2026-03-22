Home ఆంధ్రప్రదేశ్ఆధ్యాత్మిక శోభలో కంచిలి.. శ్రీ సీతారామ చంద్రుల విగ్రహాలకు ఘన స్వాగతం!

ఆధ్యాత్మిక శోభలో కంచిలి.. శ్రీ సీతారామ చంద్రుల విగ్రహాలకు ఘన స్వాగతం!

శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచిలి గ్రామం ఆధ్యాత్మిక సంద్రమైంది. శ్రీ సీతారామ మందిరంలో ప్రతిష్ఠించనున్న సీతారామ, ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాలకు గ్రామస్తులు అపూర్వ స్వాగతం పలికారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 22 March 2026 9:10 PM IST
Kanchili
X

కంచిలి: శ్రీకాకుళం జిల్లా కంచిలి గ్రామం ఆదివారం సాయంత్రం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో మునిగిపోయింది. స్థానిక శ్రీ సీతారామ మందిరంలో త్వరలో జరగనున్న ప్రతిష్ఠ మహోత్సవం కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ మరియు ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాలు గ్రామానికి చేరుకున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు అపూర్వమైన భక్తిశ్రద్ధలతో దైవ విగ్రహాలకు నీరాజనాలు పట్టారు.

మేళతాళాల మధ్య శోభాయాత్ర:

విగ్రహాలు గ్రామానికి చేరుకున్న వెంటనే భక్తులు హారతులు పట్టి ఘన స్వాగతం పలికారు. అక్కడి నుండి మేళతాళాలు, మంగళవాయిద్యాల మధ్య విగ్రహాలను శోభాయాత్రగా ఆలయ ప్రాంగణానికి తీసుకువచ్చారు. మహిళలు మంగళహారతులు పట్టగా, యువకులు భక్తి గీతాలకు అనుగుణంగా నృత్యాలు చేస్తూ ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు. గ్రామంలోని ప్రతి వీధి భక్తి గీతాలతో మారుమోగుతూ పండుగ శోభను సంతరించుకుంది.

శాస్త్రోక్తంగా ధాన్యాధివాసం:

ఆలయ ప్రాంగణానికి విగ్రహాలు చేరుకున్నాక, పురోహితులు వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం విగ్రహాలను శాస్త్రోక్తంగా ధాన్యం రాశుల మధ్య (ధాన్యాధివాసం) భద్రపరిచారు. ఈ విధంగా విగ్రహాలను ధాన్యం మధ్య ఉంచడం గ్రామ ప్రజలకు అత్యంత శుభప్రదమని, ఐశ్వర్యానికి సూచికగా భావిస్తారని ఆలయ అర్చకులు తెలిపారు.

ప్రతిష్ఠకు ముమ్మర ఏర్పాట్లు:

త్వరలో జరగనున్న విగ్రహ ప్రతిష్ఠా మహోత్సవాన్ని కన్నుల పండువగా నిర్వహించేందుకు ఆలయ కమిటీ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ పెద్దలు, యువకులు, మహిళలు మరియు చుట్టుపక్కల గ్రామాల భక్తులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని తమ భక్తిని చాటుకున్నారు. విగ్రహాల ఆగమనంతో కంచిలిలో ఆధ్యాత్మిక కోలాహలం నెలకొంది.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X