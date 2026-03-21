AP Weather Report: ఏపీలో మరో మూడ్రోజులు వానలే: ఉత్తర కోస్తాలో పిడుగులు పడే ఛాన్స్!

Andhra Pradesh Rains: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ద్రోణి ప్రభావంతో మరో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Updated on: 21 March 2026 1:00 PM IST
AP Weather: ఏపీలో మరో మూడ్రోజులు వానలే: ఉత్తర కోస్తాలో పిడుగులు పడే ఛాన్స్!

అమరావతి: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండల తీవ్రత కొనసాగుతుండగానే, అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వాతావరణం చల్లబడనుంది. ఉపరితల ఆవర్తనం మరియు ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది.

ద్రోణి ప్రభావం - ఈదురుగాలుల హెచ్చరిక:

తమిళనాడు నుంచి కర్ణాటక మీదుగా ద్రోణి కొనసాగుతోందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో కోస్తా తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుండి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. సముద్ర తీర ప్రాంత ప్రజలు, మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

పిడుగుల భయం - ఉత్తర కోస్తాలో హై అలర్ట్:

ముఖ్యంగా ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రలోని పలు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని చోట్ల పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉందని, వర్షం పడే సమయంలో చెట్ల కింద గానీ, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో గానీ ఉండవద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు. మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు పడతాయని అంచనా వేస్తున్నారు.

వరుసగా కురుస్తున్న అకాల వర్షాలతో రైతాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని, కోతకు వచ్చిన పంటలను భద్రపరుచుకోవాలని సూచనలు జారీ చేశారు.

AP Weather NewsRain Alert Andhra PradeshThunderstorm WarningCyclone Update
Related Stories
