Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం.. ఏపీలో వర్షాలకు ఛాన్స్.. తెలంగాణలో పొడి వాతావరణం..
Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం వల్ల కోస్తాంధ్రలో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. వాతావరణ మార్పులపై తాజా అప్డేట్స్ ఇవే
Weather అప్డేట్: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం, దాని ప్రభావంతో ఏర్పడిన ద్రోణి కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వాతావరణం మారింది. దీని ప్రభావంతో ఈ రోజు, రేపు కోస్తాంధ్రలోని పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ప్రధానంగా పొడి వాతావరణం నెలకొంటుందని అధికారులు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న ఈ ద్రోణి ప్రభావం ప్రధానంగా తీర ప్రాంత జిల్లాలపై ఉండనుంది. సముద్రం నుండి వీస్తున్న తేమ గాలుల వల్ల ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని, అక్కడక్కడా చిరుజల్లులు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
కోస్తాంధ్రలో వర్షాల ప్రభావం
ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో వాతావరణంలో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. విశాఖపట్నం, కాకినాడ, మచిలీపట్నం, నెల్లూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మబ్బు పట్టి ఉంటుంది. గడిచిన 24 గంటల్లో కొన్ని చోట్ల స్వల్ప వర్షపాతం నమోదైంది.
ఈ అకాల వర్షాల వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే, గాలిలో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల ఉక్కపోత కూడా కొనసాగవచ్చు.
రాయలసీమ, తెలంగాణలో పొడి వాతావరణం
కోస్తా తీరంలో వర్ష సూచన ఉన్నప్పటికీ, రాయలసీమ, తెలంగాణల్లో పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయి. అక్కడ పొడి వాతావరణం కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ స్పష్టం చేసింది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఎండ తీవ్రత సాధారణం కంటే కొంచెం ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 35 నుండి 38 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉండవచ్చని అంచనా. రాత్రి సమయాల్లో మాత్రం సాధారణ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. తెలంగాణలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. రాత్రి సమయంలో వాతావరణం చల్లగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది.