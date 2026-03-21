Kanchili: తక్కువ వర్షంలోనూ మొలకెత్తే విత్తన గుళికలు

Published on: 21 March 2026 6:53 PM IST
కంచిలి: ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, తక్కువ వర్షపాతంతోనూ పంట మొలకశాతాన్ని పెంచేందుకు "విత్తన గుళికల" (Seed Balls) తయారీపై రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. సోంపేట వ్యవసాయ సహాయ సంచాలకులు భవాని శంకర్ ఆధ్వర్యంలో బలియాపుట్టుగ, అంపురం గ్రామాల్లో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది.

తయారీ విధానం - ప్రకృతి వ్యవసాయం:

మాస్టర్ ట్రైనర్ శివానందం రైతులకు విత్తన గుళికల తయారీని ప్రత్యక్షంగా వివరించారు. అవసరమైన పదార్థాలు: కందులు, గోరుచిక్కుడు, సజ్జలు, అనుములు, ఆముదము వంటి విత్తనాలు, ఘన జీవామృతం పొడి, బంకమట్టి పొడి, పొయ్యి బూడిద, బీజామృతం మరియు గోనెసంచి.

తయారీ దశలు: ముందుగా విత్తనాలను బీజామృతంతో శుద్ధి చేయాలి. ఆపై మొదటి లేయర్‌గా బంకమట్టిని, రెండో లేయర్‌గా ఘన జీవామృతాన్ని, చివరిగా పొయ్యి బూడిదను విత్తనాలకు పట్టించి గుళికలుగా తయారు చేయాలి.

విత్తన గుళికల ప్రయోజనాలు:

రక్షణ: ఈ విధానం వల్ల విత్తనాలు చెడిపోవు. చీమలు, పక్షుల నుండి విత్తనాలకు రక్షణ లభిస్తుంది. మొలక శాతం: కేవలం 12 నుంచి 15 శాతం వర్షపాతం నమోదైనా విత్తనాలు మొలకెత్తుతాయి. అల్ప వర్షపాతాన్ని తట్టుకోవడానికి ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి.

నేల ఆరోగ్యం: అనుములు వంటి రకాలు వాతావరణంలోని తేమను గ్రహించి భూమిని కప్పి ఉంచుతాయి. దీనివల్ల నేలలో సూక్ష్మజీవులు అభివృద్ధి చెందుతాయి. సజ్జలు వేసవిని తట్టుకుని భూమిని గుల్లగా మారుస్తాయి.

ఈ కార్యక్రమంలో ఎఫ్ఎంటీ కామరాజు, వీఏ వరలక్ష్మి, ఐసీఆర్పీలు పుష్పలత, రేవతి మరియు లీడ్ ఫార్మర్స్ పాల్గొన్నారు. ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతులతో రైతులకు పెట్టుబడి తగ్గి, ఆదాయం పెరుగుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు.

