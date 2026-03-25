Mangalagiri: పార్టీకి కొత్త రూపురేఖలు – “టీడీపీ 3.0” ఆవిష్కరణ
Mangalagiri: టీడీపీ 3.0 పేరుతో తెలుగుదేశం పార్టీలో సరికొత్త మార్పులు ప్రకటించిన నారా లోకేష్.
Mangalagiri: తెలుగుదేశం పార్టీ ఇప్పుడు కొత్త దశలోకి అడుగుపెట్టిందని మంత్రి నారా లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. “టీడీపీ 3.0” అనే కాన్సెప్ట్తో పార్టీని మరింత పటిష్టంగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం జరుగుతోందని తెలిపారు. మంగళగిరిలో జరిగిన ‘కాఫీ కబుర్లు’ కార్యక్రమంలో క్లస్టర్ ఇంఛార్జ్లతో మాట్లాడిన లోకేష్, పార్టీ నిర్మాణంలో మూలపూర్వక మార్పులు తీసుకురావడం ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.
పార్టీ కేవలం రాజకీయ వేదిక కాకుండా, నాయకులను తయారు చేసే “యూనివర్సిటీ”లా ఉండాలని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. గతంలోనూ ఈ పార్టీ నుంచి ఎంతోమంది నాయకులు ఎదిగి ముఖ్య స్థానాల్లోకి వెళ్లారని గుర్తుచేశారు.
శిక్షణతోనే శక్తి – కార్యకర్తలకు నూతన దిశ:
పార్టీలో ఉన్న కార్యకర్తలకు బాధ్యతలు స్పష్టంగా తెలియకపోవడం ఒక పెద్ద లోపమని లోకేష్ అంగీకరించారు. అందుకే ఇప్పుడు శిక్షణా తరగతులకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని చెప్పారు. ఏడాదికి కనీసం 300 రోజులు శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని వెల్లడించారు.
గతంలో గండిపేటలో జరిగిన శిక్షణ తరగతులు పార్టీకి ఎంతటి బలాన్ని ఇచ్చాయో గుర్తు చేశారు. అదే విధంగా మళ్లీ కార్యకర్తలను సిద్ధం చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించామని చెప్పారు. ఈ శిక్షణ ద్వారా కార్యకర్తలు తమ పాత్రను, బాధ్యతలను స్పష్టంగా అర్థం చేసుకుంటారని వివరించారు.
*సాంకేతికతతో కార్యకర్తల గుర్తింపు – ‘మై టీడీపీ’ యాప్*
సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించి పనిచేసే కార్యకర్తలను గుర్తించడం టీడీపీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందుకోసం “మై టీడీపీ” యాప్ను తీసుకువచ్చినట్లు లోకేష్ తెలిపారు. ఈ యాప్ ద్వారా కార్యకర్తల పనితీరును ట్రాక్ చేయడంతో పాటు, పార్టీ కార్యక్రమాలపై అవగాహన పెంపొందించేందుకు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు. మధ్యవర్తులు లేకుండా క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే వారిని నేరుగా గుర్తించడం ఈ యాప్ ప్రధాన ఉద్దేశమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
*కూటమి విజయానికి కారణం – ప్రజా ఉద్యమం*
2019 నుంచి 2024 మధ్య కాలంలో పార్టీ ఎదుర్కొన్న కష్టాలను లోకేష్ ప్రస్తావించారు. ఆ సమయంలో జరిగిన పరిణామాలు కార్యకర్తలను మరింత బలంగా మార్చాయని చెప్పారు. ముఖ్యంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు జైలుకు వెళ్లడం పార్టీని ఉద్యమ దిశగా నడిపించిందన్నారు. ఈ ఉద్యమం ఫలితంగానే కూటమి చారిత్రాత్మక విజయం సాధించిందని, 94 శాతం సీట్లు గెలుచుకోవడం ప్రజల మద్దతుకు నిదర్శనమని తెలిపారు. అదే సమయంలో అహంకారం వల్ల ప్రత్యర్థి పార్టీకి నష్టం జరిగిందని విమర్శించారు.
*అహంకారం కాదు – వినయం ముఖ్యం*
తనకు భారీ మెజార్టీ వచ్చినప్పటికీ అహంకారానికి లోనుకావద్దని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. అన్ని వర్గాల ప్రజలు కలిసి ఓటు వేసినందువల్లే విజయం సాధ్యమైందని చెప్పారు. నాయకుడు ఎప్పుడూ వినయంగా ఉండాలని, ప్రజల విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని సూచించారు.
“ప్రజలు అహంకారాన్ని ఒప్పుకోరు” అనే విషయాన్ని ప్రతి కార్యకర్త గుర్తుంచుకోవాలని ఆయన హెచ్చరించారు.
*క్లస్టర్ వ్యవస్థ – పార్టీకి వెన్నెముక*
టీడీపీ నిర్మాణంలో క్లస్టర్ ఇంఛార్జ్ల పాత్ర కీలకమని లోకేష్ చెప్పారు. బూత్ స్థాయిలో పార్టీ బలపడాలంటే క్లస్టర్ వ్యవస్థ బలంగా ఉండాలని పేర్కొన్నారు. ప్రతి బూత్లో మెజార్టీ సాధించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుని పనిచేయాలని సూచించారు.
తనకు భారీ మెజార్టీ వచ్చినా కొన్ని బూత్లలో మైనస్ వచ్చిన విషయాన్ని ఉదాహరణగా చెబుతూ, బలహీన ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
*ప్రభుత్వం కంటే పార్టీ ముందుంది*
“పార్టీ సొంతిల్లు, ప్రభుత్వం కిరాయి ఇల్లు” అనే వ్యాఖ్యతో లోకేష్ పార్టీ ప్రాధాన్యాన్ని వివరించారు. వారంలో ఒక రోజు పార్టీ కార్యకలాపాలకు కేటాయిస్తున్నానని చెప్పారు. ప్రభుత్వ పనులు ఉన్నా కూడా పార్టీకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నానని వెల్లడించారు.ఈ విధానం ద్వారా కార్యకర్తల్లో విశ్వాసం పెరుగుతుందని, పార్టీ బలోపేతానికి ఇది అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
*గత ఘటనలు – కార్యకర్తలకు గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం*
2019-24 మధ్య కాలంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలను లోకేష్ ప్రస్తావించారు. సామాన్య ప్రజలపై దాడులు, కార్యకర్తలపై కేసులు, హత్యలు వంటి అంశాలను గుర్తుచేశారు. ఈ విషయాలను ప్రజలకు తెలియజేయడం ద్వారా చైతన్యం తీసుకురావాలని కార్యకర్తలకు సూచించారు.
ఇలాంటి ఘటనలను మర్చిపోకుండా, ప్రజల్లో అవగాహన పెంచాలని ఆయన అన్నారు.
*పార్టీలో సంస్కరణలు – కొత్త అవకాశాలు*
పార్టీలో ఒక వ్యక్తి ఒక పదవిలో ఎక్కువకాలం ఉండకూడదనే నియమాన్ని తీసుకురావాలని లోకేష్ సూచించారు. మూడు సార్లకు మించి ఒకే పదవిలో ఉండకూడదని చెప్పారు. కొత్త వారికి అవకాశాలు ఇవ్వడం ద్వారా పార్టీ మరింత బలపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
క్లస్టర్ ఇంఛార్జ్ స్థాయి నుంచి పొలిట్ బ్యూరో స్థాయి వరకు ఎదగడానికి అవకాశాలు కల్పిస్తామని చెప్పారు. గ్రామ స్థాయి నాయకుడు కూడా అత్యున్నత స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉండాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని వెల్లడించారు.
*పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం – కార్యకర్తలకు గౌరవం*
ఈ నెల 29న జరిగే పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవంలో 19 మంది ఉత్తమ కార్యకర్తలకు ప్రత్యేక గౌరవం ఇవ్వనున్నట్లు లోకేష్ తెలిపారు. రాష్ట్రంలోనే నెంబర్ వన్గా నిలిచిన కార్యకర్తలను ఎంపిక చేసి వేదికపై కూర్చోబెట్టే అవకాశం కల్పిస్తామని చెప్పారు.ఇది కార్యకర్తలకు ప్రేరణగా నిలుస్తుందని, కష్టపడి పనిచేసే వారిని గుర్తించడం పార్టీ విధానమని స్పష్టం చేశారు.
*కార్యకర్తే అధినేత – టీడీపీ సిద్ధాంతం*
టీడీపీ సిద్ధాంతం కార్యకర్తల చుట్టూ తిరుగుతుందని లోకేష్ అన్నారు. “కార్యకర్తే అధినేత” అనేది పార్టీ గైడింగ్ ప్రిన్సిపుల్ అని పేర్కొన్నారు. ప్రతి కార్యక్రమంలో కార్యకర్తలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం పార్టీ లక్ష్యమని చెప్పారు.
క్షేత్రస్థాయి నుంచి అభిప్రాయాలు తీసుకుని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారా పార్టీ మరింత ప్రజలకు దగ్గరవుతుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
*మార్పు దిశగా టీడీపీ అడుగులు*
టీడీపీ 3.0 రూపంలో పార్టీ ఒక కొత్త దశలోకి ప్రవేశించింది. శిక్షణ, సాంకేతికత, సంస్కరణలు, కార్యకర్తల గుర్తింపు – ఈ నాలుగు అంశాలపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా పార్టీ మరింత బలపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.నారా లోకేష్ ఇచ్చిన దిశానిర్దేశం ప్రకారం పార్టీ ముందుకు సాగితే, భవిష్యత్తులో రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే ఆశించిన మార్పు సాధ్యమవుతుందని ఆయన చెప్పిన సందేశం ఇప్పుడు కార్యకర్తలకు ప్రధాన మార్గదర్శకంగా మారింది.