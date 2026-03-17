Bobbili: బొబ్బిలిలో అక్రమ గ్రావెల్ తవ్వకాలపై అధికారుల పంజా.. టిప్పర్ సీజ్!

Bobbili: విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి మండలంలో అక్రమ గ్రావెల్ తవ్వకాలపై రెవెన్యూ అధికారుల దాడులు. గున్నతోట వలస వద్ద టిప్పర్ స్వాధీనం.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 17 March 2026 9:23 PM IST
బొబ్బిలి (విజయనగరం జిల్లా): విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి మండలంలో కొనసాగుతున్న అక్రమ గ్రావెల్ తవ్వకాలపై రెవెన్యూ అధికారులు కొరడా ఝుళిపించారు. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా భూములను తవ్వుతూ గ్రావెల్‌ను తరలిస్తున్నారన్న సమాచారంతో అధికారులు మంగళవారం ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు.

గున్నతోట వలస వద్ద పట్టుబడ్డ టిప్పర్

మండలంలోని గున్నతోట వలస గ్రామ పరిధిలో అక్రమంగా గ్రావెల్ తరలిస్తున్నట్లు గుర్తించిన అధికారులు, అక్కడికక్కడే ఒక టిప్పర్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

తరలింపు: సీజ్ చేసిన టిప్పర్‌ను భద్రత నిమిత్తం బొబ్బిలి తహసీల్దార్ (ఎమ్మార్వో) కార్యాలయానికి తరలించారు.

హెచ్చరిక: అనుమతులు లేకుండా ప్రభుత్వ భూముల్లో గానీ, పట్టా భూముల్లో గానీ తవ్వకాలు జరిపితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని రెవెన్యూ అధికారులు హెచ్చరించారు.

అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్న వారిపై కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపడతామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ దాడులతో అక్రమ మైనింగ్ నిర్వహిస్తున్న వారిలో వణుకు మొదలైంది.

Bobbili NewsIllegal Gravel MiningVizianagaram District NewsIllegal Sand Mining AP
