Nara Lokesh: ఆర్డిటీ సేవలు యథాతథం..కేంద్ర సహకారానికి లోకేష్ కృతజ్ఞతలు

Nara Lokesh: ఆర్డీటీ (RDT) సేవలకు లైన్ క్లియర్. ఎఫ్సీఆర్ఏ (FCRA) అనుమతుల పునరుద్ధరణపై మంత్రి నారా లోకేష్ హర్షం. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన లోకేష్.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 24 March 2026 2:39 PM IST
అమరావతి: తెలుగు రాష్ట్రాల గ్రామీణ జీవితాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సేవా సంస్థకు సంబంధించిన అనిశ్చితికి తెరపడింది. దశాబ్దాలుగా పేదల అభ్యున్నతికి అంకితమై పనిచేస్తున్న Rural Development Trust (ఆర్డీటీ) సేవలు ఇకపై నిరంతరాయంగా కొనసాగనున్నాయి. ఇటీవల ఏర్పడిన సందిగ్ధ పరిస్థితుల్లో ఈ నిర్ణయం లక్షలాది మంది లబ్ధిదారులకు ఊరటనిచ్చింది.

విద్య, ఐటి శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ ఈ అంశంపై స్పందిస్తూ, ఆర్డీటీ కార్యకలాపాలకు ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా ఉండేలా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సమగ్రంగా చర్చలు జరిపినట్లు వెల్లడించారు. ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ (FCRA) కింద అవసరమైన అనుమతులు పునరుద్ధరించబడటంతో సంస్థ సేవలకు ఉన్న అడ్డంకులు పూర్తిగా తొలగిపోయినట్లు తెలిపారు.

గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆర్డీటీ సేవలు కేవలం సంక్షేమ కార్యక్రమాలకే పరిమితం కావు. పేదల ఇళ్లలో విద్యుత్, నీటి వంటి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన నుంచి, నిరుపేద పిల్లలకు విద్యా అవకాశాలు, యువతకు ఉపాధి మార్గదర్శకత్వం, మహిళలకు ఆర్థిక సాధికారత, గ్రామీణ ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు—ఇలా విభిన్న రంగాల్లో సంస్థ ముద్ర వేసింది. ముఖ్యంగా వెనుకబడిన ప్రాంతాల్లో జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషించింది.

ఈ పరిణామం నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ, హోం మంత్రి అమిత్ షా సహా కేంద్ర నాయకత్వం తీసుకున్న సానుకూల నిర్ణయం వల్లే ఈ సమస్య పరిష్కారమైందని పేర్కొన్నారు. ప్రజల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం సమాజానికి మేలు చేస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

ఇదే సందర్భంలో ఆర్డీటీ నిర్వాహకుడు Mancho Ferrer సేవాస్ఫూర్తిని ప్రత్యేకంగా కొనియాడారు. దశాబ్దాలుగా సేవా ధోరణితో గ్రామీణాభివృద్ధికి కట్టుబడి పనిచేస్తూ అనేక కుటుంబాల జీవితాల్లో వెలుగు నింపినందుకు ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు.. ఆర్డీటీ సేవల పునరుద్ధరణ ఒక సంస్థకు సంబంధించిన నిర్ణయం మాత్రమే కాదు—గ్రామీణ పేదల జీవితాల్లో స్థిరత్వం, ఆశలను నిలబెట్టే నిర్ణయం. ప్రభుత్వ సహకారం, స్వచ్ఛంద సంస్థల కృషి కలిసివస్తే సమాజంలో మార్పు ఎలా సాధ్యమవుతుందో ఈ పరిణామం స్పష్టంగా చూపిస్తోందన్నారు నారా లోకేష్.

RDTAnantapurNara LokeshFCRAMoncho Ferrer
Related Stories
