Rajam News: బేకరీల్లో గ్యాస్ దందా.. రాజాంలో అధికారుల మెరుపు దాడులు!

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 18 March 2026 7:14 PM IST
రాజాం, ఉమ్మడి శ్రీకాకుళం జిల్లా: వాణిజ్య అవసరాలకు అక్రమంగా గృహ వినియోగ (డొమెస్టిక్) గ్యాస్ సిలిండర్లను ఉపయోగిస్తున్న వ్యాపారులపై విజిలెన్స్ అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపారు. రాజాం పట్టణంలోని ప్రముఖ బేకరీల్లో బుధవారం నిర్వహించిన ఆకస్మిక తనిఖీల్లో భారీగా గ్యాస్ సిలిండర్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

బేకరీల్లో ఆకస్మిక తనిఖీలు:

నమ్మదగిన సమాచారంతో రంగంలోకి దిగిన విజిలెన్స్ మరియు రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు రాజాంలోని సత్యసాయి బేకరీ, కరాచీ బేకరీలలో తనిఖీలు చేపట్టారు. ప్రభుత్వం సబ్సిడీపై సామాన్యులకు అందించే డొమెస్టిక్ సిలిండర్లను, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఈ బేకరీల్లో వాడుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

9 సిలిండర్లు స్వాధీనం – కేసులు నమోదు:

రెండు బేకరీల నుండి మొత్తం తొమ్మిది (9) గ్యాస్ సిలిండర్లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు గానూ సంబంధిత బేకరీ యజమానులపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

అధికారుల హెచ్చరిక:

ఈ సందర్భంగా అధికారులు మాట్లాడుతూ.. వాణిజ్య కార్యకలాపాల్లో డొమెస్టిక్ సిలిండర్ల వినియోగం చట్టరీత్యా నేరమని స్పష్టం చేశారు. కేవలం వాణిజ్య అవసరాలకు కేటాయించిన సిలిండర్లను మాత్రమే వాడాలని, లేనిపక్షంలో కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. రాబోయే రోజుల్లో జిల్లా వ్యాప్తంగా మరిన్ని తనిఖీలు నిర్వహిస్తామని తెలిపారు.

Rajam NewsVigilance Enforcement APSatyasai Bakery RajamKarachi Bakery Rajam
