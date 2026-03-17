రైతే రాజు.. దళారీ వ్యవస్థ నిర్మూలనే లక్ష్యం: మందసలో 'రైతన్న మీకోసం' కార్యక్రమం!
మందస (పలాస): సాగును లాభసాటిగా మార్చడమే కాకుండా, దళారీ వ్యవస్థను పూర్తిగా నిర్మూలించడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని రాష్ట్ర కళింగ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ మరియు టీడీపీ మండల అధ్యక్షుడు భావన దుర్యోధన పేర్కొన్నారు. పలాస నియోజకవర్గం మందస మండలం బాలిగాం గ్రామంలో నిర్వహించిన 'రైతన్న మీకోసం' కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.
రైతు ఖాతాల్లో రూ. 20,000 జమ:
ఈ సందర్భంగా దుర్యోధన మాట్లాడుతూ.. 'అన్నదాత సుఖీభవ - పీఎం కిసాన్' పథకం ద్వారా అర్హులైన ప్రతి రైతు కుటుంబానికి మూడు విడతల్లో కలిపి రూ. 20,000 నేరుగా వారి ఖాతాల్లో జమ చేశామని తెలిపారు. ఒకవేళ ఎవరికైనా నగదు జమ కాకుంటే వెంటనే రైతు సేవా కేంద్రాల్లో నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు. ధాన్యం విక్రయించిన 24 గంటల్లోనే రైతుల అకౌంట్లలో డబ్బులు జమ చేసిన ఘనత ఈ ప్రభుత్వానిదేనని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అభివృద్ధి పథంలో పలాస:
ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష ఆధ్వర్యంలో పలాస నియోజకవర్గం అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతోందని ఆయన కొనియాడారు. రైతులకు సకాలంలో సాగునీరు, ఎరువులు, విత్తనాలు అందించడంతో పాటు పాడి రైతుల కోసం గోకులాలు, పశుగ్రాసం పంపిణీ వంటి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టారని గుర్తు చేశారు. ఆధునిక సాగు పద్ధతులు పాటిస్తూ, పురుగుమందుల వాడకాన్ని తగ్గించాలని రైతులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఇంటింటికీ సంక్షేమ పథకాలు:
ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పెన్షన్లను రూ. 4000, రూ. 6000, రూ. 10000లకు పెంచిందని, 'తల్లికి వందనం', 'స్త్రీశక్తి' వంటి పథకాలతో మహిళా సాధికారతకు కృషి చేస్తోందని తెలిపారు. అనంతరం నాయకులు, సచివాలయ సిబ్బందితో కలిసి గ్రామంలో ఇంటింటికీ తిరిగి ప్రభుత్వ పథకాల కరపత్రాలను పంపిణీ చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఏఓ నాగరాజు, ఏఈఓ జ్యోత్స్న, పార్టీ నాయకులు వల్లభరావు, లబ్బ రుద్రయ్య, సాలీన మాధవరావు, గున్న రఘుపతి తదితరులతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో రైతులు పాల్గొన్నారు.