Weather Update : ఎండల నుంచి విముక్తి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మారనున్న వాతావరణం.. 16 నుంచి వానలే వానలు
Weather Update : తెలంగాణలోని ఉత్తర జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచనతో ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఉత్తర కోస్తాలో ఆదివారం నుంచి తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
Weather Update : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారుతోంది. ఇన్నాళ్లూ ఎండలతో మండిపోయిన జనం ఇప్పుడు వరుణుడి పలకరింపు కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. మార్చి 14 (శనివారం) నాటి తాజా నివేదికల ప్రకారం.. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో రాబోయే రెండు మూడు రోజుల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సంకేతాలిచ్చింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని ఉత్తర జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉండటంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎండల తీవ్రత తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలకు కాస్త ఉపశమనం లభించనుంది.
తెలంగాణ వాతావరణ విషయానికి వస్తే, ఆగ్నేయ దిశ నుంచి వీస్తున్న తేమ గాలుల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడనుంది. ఈ నెల 16 నుంచి 23 మధ్య రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలుచోట్ల వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, కరీంనగర్ వంటి ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఈ నెల 15, 16 తేదీల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం 40 డిగ్రీల వరకు నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు వర్షాల వల్ల కొంత మేర తగ్గే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పరిస్థితి చూస్తే, ఉత్తర కోస్తా, యానాం ప్రాంతాల్లో శనివారం పొడి వాతావరణమే ఉన్నప్పటికీ, ఆదివారం నుంచి అక్కడక్కడ జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. జార్ఖండ్ నుంచి విదర్భ వరకు విస్తరించిన ద్రోణి వ్యవస్థ కారణంగా వాతావరణంలో స్వల్ప మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. అయితే దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లో మాత్రం వచ్చే మూడు రోజుల పాటు పొడి వాతావరణమే కొనసాగేలా కనిపిస్తోంది. రాయలసీమలో ఎండల తీవ్రత ఇంకా కొన్ని రోజులు కొనసాగినా, ఆ తర్వాత ఉష్ణోగ్రతలు 2 నుంచి 3 డిగ్రీల వరకు తగ్గే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే సమయంలో చెట్ల కింద ఉండవద్దని, విద్యుత్ స్తంభాలకు దూరంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. కోతకు వచ్చిన పంటలను కాపాడుకోవడానికి రైతులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచనలు చేశారు. మరోవైపు నగరాల్లో ఎండల వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్న సామాన్యులకు ఈ వర్షపు జల్లులు కొంత మేర చల్లదనాన్ని ఇస్తాయని భావిస్తున్నారు.