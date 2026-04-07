అమరావతి గెజిట్‌పై మంత్రి నారా లోకేశ్ భావోద్వేగం

Amaravati: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిపై కొనసాగుతున్న అనిశ్చితికి ఎట్టకేలకు ముగింపు లభించింది. అమరావతిని ఏకైక రాజధానిగా గుర్తిస్తూ కేంద్ర సవరణ చట్టానికి రాష్ట్రపతి ఆమోదం లభించింది. దీంతో అమరావతి అధికారికంగా రాష్ట్ర రాజధానిగా మారి, భవిష్యత్తు పరిపాలనకు స్పష్టత ఏర్పడింది.


రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో చట్టబద్ధత

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అంశంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అమరావతిని ఏకైక రాజధానిగా ప్రకటిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్‌వ్యవస్థీకరణ సవరణ చట్టం-2026కు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఏప్రిల్ 6న ఆమోదముద్ర వేశారు. అనంతరం కేంద్ర న్యాయ శాఖ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేయడంతో ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వచ్చింది. దీని ద్వారా అమరావతి చట్టబద్ధంగా రాష్ట్ర రాజధానిగా స్థిరపడింది.


పార్లమెంటులో ఆమోదం ఇలా

అమరావతిని రాజధానిగా గుర్తించాలని మార్చి 28న ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ తీర్మానం చేసింది. ఆ తీర్మానం ఆధారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది. ఏప్రిల్ 1న లోక్‌సభ, ఏప్రిల్ 2న రాజ్యసభ ఈ బిల్లును ఆమోదించాయి. ఈ సవరణలో భాగంగా 2014 చట్టంలోని కీలక నిబంధనలో మార్పులు చేసి, అమరావతినే కొత్త రాజధానిగా స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు.

మంత్రి లోకేశ్ స్పందన

ఈ పరిణామంపై రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ చారిత్రాత్మక రోజని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో రాజధాని కల సాకారమైందని అన్నారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మద్దతు తెలిపిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి, బిల్లుకు మద్దతిచ్చిన ప్రజాప్రతినిధులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

రైతుల త్యాగాలకు గౌరవం

అమరావతి నిర్మాణానికి భూములు సమకూర్చిన రైతుల త్యాగాలు ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. వారి ఓర్పు, విశ్వాసం వల్లే ఈ ఘట్టం సాధ్యమైందని లోకేశ్ అన్నారు. అమరావతి అభివృద్ధి దిశగా ప్రభుత్వం కట్టుబడి పనిచేస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

భవిష్యత్తులో మార్పులు ఎలా?

ఈ సవరణ చట్టంతో రాజధాని అంశంపై స్పష్టత ఏర్పడింది. భవిష్యత్తులో రాజధానిపై ఎలాంటి మార్పులు చేయాలన్నా అది కేవలం పార్లమెంటు పరిధిలోనే సాధ్యమవుతుంది. దీంతో రాజధాని అంశంపై రాజకీయ అనిశ్చితికి పూర్తిగా తెరపడినట్లైంది.

