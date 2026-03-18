Polavaram: పోలవరంపై చంద్రబాబు మార్క్ స్పీడ్ వారం రోజుల్లో డయాఫ్రామ్ వాల్ ఫినిష్!
Polavaram: పోలవరం ప్రాజెక్టులో కీలక ఘట్టం: వారం రోజుల్లో డయాఫ్రామ్ వాల్ నిర్మాణం పూర్తి. నిర్వాసితులకు మూడో విడతగా రూ.226 కోట్ల పరిహారం విడుదల చేసిన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు.
అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల ఎన్నో దశాబ్దాల కలగా నిలిచిన పోలవరం ప్రాజెక్టు మరో కీలక దశకు చేరుకుంది. నిర్వాసితుల త్యాగాలకు ప్రతిఫలంగా ఈ మహత్తర ప్రాజెక్టు రూపుదిద్దుకుంటోందని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. పోలవరం కోసం తమ భూములు, ఇళ్లు వదులుకున్న ప్రజలను గుండెల్లో పెట్టుకుని ముందుకు సాగుతున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.ఉగాది పండుగ సందర్భంగా మూడో విడతగా రూ.226 కోట్లకు పైగా పరిహారాన్ని నిర్వాసితుల ఖాతాల్లో జమ చేయడం ఈ కార్యక్రమానికి ప్రత్యేకతను తీసుకువచ్చింది.
ఇప్పటికే సంక్రాంతి, దీపావళి సందర్భాల్లో రెండు విడతలుగా భారీ మొత్తాలను చెల్లించిన ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు మూడో విడతతో కలిపి 21 నెలల్లోనే రూ.1943 కోట్లను 26 వేల మందికి పైగా నిర్వాసితులకు అందించింది. ఇది కేవలం ఆర్థిక సహాయం మాత్రమే కాకుండా, వారి జీవితాలను తిరిగి నిలబెట్టే ప్రయత్నంగా భావిస్తున్నారు.
పోలవరం ప్రాజెక్టు రాష్ట్రానికి జీవనాడిగా మారబోతోందని సీఎం పేర్కొన్నారు. గోదావరి జలాలను వినియోగిస్తూ వ్యవసాయం, తాగునీరు, విద్యుత్ రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న ఈ ప్రాజెక్టు, నదుల అనుసంధానానికి కూడా మార్గం సుగమం చేస్తుంది. అయితే గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా ప్రాజెక్టు పనులు 6-7 సంవత్సరాలు ఆలస్యమయ్యాయని సీఎం విమర్శించారు. ముఖ్యంగా డయాఫ్రామ్ వాల్ దెబ్బతినడం పెద్ద ఆటంకంగా మారిందని, ఇప్పుడు నిపుణుల సూచనలతో కొత్తగా నిర్మాణం చేపట్టామని వెల్లడించారు. వారం రోజుల్లో ఈ కీలక పనిని పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయని, వచ్చే ఏడాది ఉగాది తర్వాత రెండు నెలల్లోనే పోలవరం పూర్తవుతుందని సీఎం ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ప్రాజెక్టు పూర్తయితే లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందడంతో పాటు రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు కొత్త ఊపు వస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఇక నిర్వాసితుల పునరావాసం విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది. మొత్తం 75 కాలనీల్లో ఇప్పటికే 26 పూర్తయ్యాయి. మిగిలిన కాలనీలు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. ప్రతి కుటుంబానికి ఇంటి నిర్మాణానికి రూ.3.5 లక్షలు, స్థలానికి రూ.2 లక్షలు అందిస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. 2027 నాటికి అన్ని కాలనీలు పూర్తి చేసి పునరావాసాన్ని పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.ఈ చెల్లింపులతో నిర్వాసితుల్లో భావోద్వేగం వెల్లివిరిసింది. గతంలో ఎదురైన ఇబ్బందులను గుర్తుచేసుకుంటూ, ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహాయంపై సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమ జీవితాల్లో కొత్త ఆశలు చిగురించాయని వారు చెబుతున్నారు.
మొత్తానికి, పోలవరం ప్రాజెక్టు కేవలం ఒక నిర్మాణం కాదు… వేలాది కుటుంబాల ఆశలు, త్యాగాలు, భవిష్యత్తు కలగలిసిన మహాయజ్ఞం. ఇది పూర్తయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పథంలో కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుందనడంలో సందేహం లేదు.