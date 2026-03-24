Vijayawada: విజయవాడలో జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ కీలక భేటీ. పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో సభ్యత్వ నమోదు పురోగతిపై సమీక్ష.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 24 March 2026 12:53 PM IST
Vijayawada: జనసేన నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఎమ్మెల్యేలతో పవన్ కళ్యాణ్ కీలక భేటీ!

Vijayawada: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కీలక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న Jana Sena Party మరో కీలక దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. పార్టీ బలోపేతంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిన డిప్యూటీ సీఎం Pawan Kalyan నేడు పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో కీలక భేటీ నిర్వహించనున్నారు. ఈ సమావేశం విజయవాడ నివాటెల్ వరుణ్ లో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జనసేన చేపట్టిన క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం ప్రస్తుతం తుదిదశకు చేరుకుంది. ఇప్పటికే దాదాపు 15 లక్షల సభ్యత్వాలు నమోదు కావడం పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. ఈ సభ్యత్వ డ్రైవ్ ద్వారా గ్రామ స్థాయి నుంచి పట్టణాల వరకు పార్టీ నిర్మాణాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలని నాయకత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

నేటితో సభ్యత్వాల గడువు ముగియనుండగా, మరింత మంది కార్యకర్తలకు అవకాశం కల్పించేందుకు గడువును మరో మూడు రోజులు పొడిగించే అంశంపై కూడా చర్చ జరగనుంది. ఈ విషయంలో ఎమ్మెల్యేల అభిప్రాయాలను తెలుసుకుని తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఈ సమావేశంలో ముఖ్యంగా క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలోపేతం, కార్యకర్తల చురుకుదనం, భవిష్యత్ కార్యాచరణపై సమగ్రంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది. ఎన్నికల అనంతరం జనసేనకు పెరుగుతున్న ప్రజాభిమానం నేపథ్యంలో, ఆ ఉత్సాహాన్ని సంస్థాగత బలంగా మార్చుకోవాలని పవన్ కళ్యాణ్ భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.

అలాగే ప్రతి నియోజకవర్గంలో సభ్యత్వ నమోదు పురోగతిపై సమీక్ష నిర్వహించి, ఎక్కడ లోపాలున్నాయో గుర్తించి వాటిని వెంటనే సరిచేసే దిశగా మార్గదర్శకాలు ఇవ్వనున్నారు. గ్రామ, వార్డు స్థాయిలో పార్టీ కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరించేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళికను కూడా రూపొందించే అవకాశం ఉంది.డిప్యూటీ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించడం గమనార్హం. ప్రభుత్వం మరియు పార్టీ మధ్య సమన్వయం పెంచుతూ, కార్యకర్తల అంచనాలకు తగ్గట్టుగా వ్యవహరించాలని ఆయన భావిస్తున్నట్టు సమాచారం.

మొత్తం మీద ఈ భేటీ జనసేనకు దిశానిర్దేశకంగా నిలవనుంది. సభ్యత్వ విస్తరణతో పాటు కేడర్ బలోపేతం, భవిష్యత్ రాజకీయ వ్యూహాల రూపకల్పనలో ఈ సమావేశం కీలక పాత్ర పోషించే అవకాశముంది.

VijayawadaPawan KalyanJanasena Party
Related Stories
