Visakhapatnam: విశాఖలో ఉగాది సంబరాలు: పంచాంగ శ్రవణం.. భక్తుల కోలాహలం!
Visakhapatnam: విశాఖపట్నంలో పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది వేడుకలు. దుర్గామాత ఆలయంలో భక్తుల ప్రత్యేక పూజలు, పరాభవ నామ సంవత్సర విశిష్టత.
విశాఖపట్నం: తెలుగు నూతన సంవత్సర ఆది ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని విశాఖ నగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో విరాజిల్లుతోంది. 'పరాభవ' నామ సంవత్సరం అందరికీ శుభప్రదం కావాలని కాంక్షిస్తూ తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు ఆలయాలకు క్యూ కట్టారు. ముఖ్యంగా నగరంలోని శక్తి స్వరూపిణి దుర్గామాత ఆలయానికి భక్తుల తాకిడి పోటెత్తింది.
'పరా' అంటే శక్తి.. అందుకే అమ్మవారికి పూజలు:
ఈ ఏడాది నామ సంవత్సరమైన 'పరాభవ'లో 'పరా' అనగా శక్తి అని అర్థం. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులు శక్తి స్వరూపిణి అయిన అమ్మవారి ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. నూతన సంవత్సరంలో అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉంటే సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల విశ్వాసం. ఆలయాల్లో కుంకుమార్చనలు, అభిషేకాలు మరియు ప్రత్యేక అలంకారాలతో పండగ వాతావరణం నెలకొంది.
మరిన్ని వివరాలు:
పండగ పూట భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ కమిటీలు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాయి. ఈ ఏడాది విశేషాల గురించి, ఆలయం వద్ద ఉన్న తాజా పరిస్థితుల గురించి మా విశాఖ ప్రతినిధి అనురాధ అందిస్తున్న మరిన్ని వివరాలు పరిశీలిద్దాం.