Home ఆంధ్రప్రదేశ్Palasa: గ్రావెల్ మాఫియాకు చెక్ సెక్షన్ 80 కింద కేసులు.. భారీ జరిమానాలు!

Palasa: పలాస నియోజకవర్గంలో అక్రమ గ్రావెల్, మట్టి తవ్వకాలపై ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష ఆగ్రహం. అక్రమ మైనింగ్‌ను అరికట్టాలని పోలీసు, రెవెన్యూ అధికారులకు ఆదేశం.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 24 March 2026 6:27 PM IST
Palasa
X

Palasa: గ్రావెల్ మాఫియాకు చెక్ సెక్షన్ 80 కింద కేసులు.. భారీ జరిమానాలు!

Palasa: పలాస నియోజకవర్గంలో కొంతకాలంగా మితిమీరిన అక్రమ గ్రావెల్, మట్టి తవ్వకాలపై ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి గౌతు శిరీష తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సహజ వనరులను కొల్లగొడుతున్న అక్రమార్కులపై ఉక్కుపాదం మోపుతూ, ఈ దందాను పూర్తిగా అరికట్టేందుకు రెవెన్యూ, పోలీస్ అధికారులతో అత్యవసర టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి కఠినమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ఈ సందర్భంగా అక్రమ కార్యకలాపాలను అరికట్టేందుకు ఎమ్మెల్యే జారీ చేసిన కీలక ఆదేశాలు:

పగటిపూట తవ్వకాలు: అనుమతులు లేకుండా పగటిపూట అక్రమంగా గ్రావెల్ తవ్వకాలు జరిపే వాహనాలను పట్టుకుని, తక్షణమే వాటిని మైనింగ్ డిపార్ట్‌మెంట్‌కు అప్పగించాలి.

రాత్రిపూట తవ్వకాలపై ఉక్కుపాదం: ఇకపై రాత్రి సమయాల్లో అనుమతులు లేకుండా ఎవరు తవ్వకాలు చేపట్టినా, వారి వాహనాలను వెంటనే సీజ్ చేసి కేసు నమోదు చేయాలి. ఈ విషయంలో ఎటువంటి అలసత్వం ప్రదర్శించవద్దని గట్టిగా హెచ్చరించారు.

చట్టపరమైన చర్యలు: పట్టుబడిన ప్రతి వాహనంపై మైన్స్ యాక్ట్ సెక్షన్ 80 కింద కేసులు నమోదు చేసి, చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. జరిమానాలు భారీగా పెంపు: అక్రమార్కులకు భయం పుట్టేలా, జరిమానాల మొత్తాన్ని గణనీయంగా పెంచాలని ఆదేశించారు.

"సహజ వనరులు మనందరి ఉమ్మడి ఆస్తి. వాటిని కొల్లగొట్టే హక్కు ఎవరికీ లేదు. అక్రమ తవ్వకాలతో పర్యావరణాన్ని నాశనం చేస్తే ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేది లేదు," అని శ్రీమతి గౌతు శిరీష స్పష్టం చేశారు. అక్రమార్కుల ఆట కట్టించి, ఈ దందాకు శాశ్వతంగా ముగింపు పలకాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎమ్మెల్యే కఠిన వైఖరితో నియోజకవర్గంలో అక్రమ మైనింగ్ మాఫియాకు కళ్లెం పడనుంది.

PalasaGouthu SireeshaIllegal Gravel MiningSrikakulam
Next Story
VIEW ALL

ఎక్కువగా చదివింది

VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X