Gouthu Sireesha: పారిశుధ్యమే దైవారాధన: రెంటికోటలో 'స్వచ్ఛ రథం' ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష!

పలాస (శ్రీకాకుళం): స్వచ్ఛమైన గ్రామమే ఆరోగ్యకరమైన సమాజానికి పునాది అని పలాస ఎమ్మెల్యే శ్రీమతి గౌతు శిరీష అన్నారు. పలాస మండలం రెంటికోట గ్రామంలో గురువారం ఆమె "స్వచ్ఛ రథం" వాహనాన్ని జెండా ఊపి ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంతో గ్రామంలో పారిశుధ్య నిర్వహణలో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది.
చెత్త సేకరణలో నూతన ఒరవడి
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ, స్వచ్ఛ రథం కేవలం వాహనం మాత్రమే కాదని, గ్రామాన్ని ఆరోగ్యవంతంగా మార్చే ఒక ఉద్యమమని పేర్కొన్నారు. ఈ వాహనం ద్వారా.. ప్రతిరోజూ ఇంటింటికి వెళ్లి తడి, పొడి చెత్తను విడివిడిగా సేకరిస్తారు. వీధుల్లో, ఖాళీ ప్రదేశాల్లో చెత్త వేయకుండా అరికట్టి, శాస్త్రీయ పద్ధతిలో వ్యర్థాల నిర్వహణ చేపడతారు. తడి చెత్తను సేంద్రియ ఎరువుగా, పొడి చెత్తను రీసైక్లింగ్ కోసం పంపి పర్యావరణాన్ని కాపాడటం దీని ప్రధాన లక్ష్యం.
ప్రజల భాగస్వామ్యమే కీలకం
ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఈ సదుపాయాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే పిలుపునిచ్చారు. "ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇంటి చెత్తను వేరు చేసి స్వచ్ఛ రథానికి అందించాలి. మన వీధులను మన ఇల్లులాగే శుభ్రంగా ఉంచుకున్నప్పుడే వ్యాధిరహిత, ఆరోగ్యకరమైన రెంటికోటను నిర్మించగలం," అని ఆమె ఆకాంక్షించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, అధికారులు మరియు గ్రామ ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. ఎమ్మెల్యే శిరీష గారు చేపడుతున్న ఈ ముందస్తు చర్యల పట్ల గ్రామస్తులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.