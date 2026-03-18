Palakonda: పాలకొండ ఎమ్మెల్యే ఆకస్మిక తనిఖీ.. విద్యార్థులతో కలిసి నేలపై కూర్చుని భోజనం..
Palakonda: పాలకొండ గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాలలో ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయకృష్ణ ఆకస్మిక తనిఖీ. విద్యార్థులతో కలిసి నేలపై కూర్చుని భోజనం చేసిన ఎమ్మెల్యే, ఆహార నాణ్యత లేకపోవడంపై సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
పాలకొండ, పార్వతీపురం మన్యం: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండలోని ఇందిరానగర్ కాలనీలో గల ప్రభుత్వ గిరిజన సంక్షేమ ఆశ్రమ ఉన్నత పాఠశాలను స్థానిక ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయకృష్ణ బుధవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు తీరును, విద్యా వసతులను ఆయన స్వయంగా పరిశీలించారు.
సిబ్బందిపై ఎమ్మెల్యే తీవ్ర అసహనం:
తనిఖీలో భాగంగా ఎమ్మెల్యే జయకృష్ణ విద్యార్థులతో కలిసి నేలపై కూర్చుని భోజనం చేశారు. అయితే, వడ్డించిన ఆహారంలో నాణ్యత లేకపోవడాన్ని గమనించిన ఆయన మధ్యాహ్న భోజన సిబ్బందిపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. "కూటమి ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం అందించేందుకు కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేస్తోంది. గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి తల్లిదండ్రులు ఎంతో నమ్మకంతో పిల్లలను పంపిస్తుంటే, వారికి నాణ్యత లేని ఆహారం వడ్డించడం క్షమించరాని నేరం" అని సిబ్బందిని గట్టిగా మందలించారు.
పారిశుధ్యంపై హెచ్చరిక:
ఆహార నాణ్యతతో పాటు పాఠశాల ఆవరణలో పారిశుధ్య లోపాన్ని కూడా ఎమ్మెల్యే గుర్తించారు. వెంటనే పాఠశాల పరిసరాలను శుభ్రం చేయాలని, విద్యార్థులకు ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణం కల్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పనితీరు మార్చుకోకపోతే కఠిన చర్యలు తప్పవని, భవిష్యత్తులో మళ్ళీ ఆకస్మిక తనిఖీ చేస్తానని సిబ్బందిని హెచ్చరించారు.
విద్యార్థుల విషయంలో ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా ప్రభుత్వం ఉపేక్షించదని, పారదర్శకంగా పనులు జరగాలని ఆయన సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల సిబ్బంది, స్థానిక కూటమి నేతలు పాల్గొన్నారు.