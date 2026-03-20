Palakonda: పాలకొండ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయక్రిష్ణ ఆధ్వర్యంలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ (CMRF) చెక్కుల పంపిణీ జరిగింది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 20 March 2026 2:58 PM IST
Palakonda: పేదలకు కొండంత అండగా ‘సీఎం సహాయ నిధి’ పాలకొండలో లబ్ధిదారులకు చెక్కుల పంపిణీ

పాలకొండ (పార్వతీపురం మన్యం): నిరుపేదలకు అత్యవసర వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (CMRF) ఒక వరప్రదాయిని అని పాలకొండ ఎమ్మెల్యే శ్రీ నిమ్మక జయక్రిష్ణ పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా పాలకొండ నియోజకవర్గ పరిధిలోని లబ్ధిదారులకు మంజూరైన సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులను ఆయన నియోజకవర్గ నాయకులతో కలిసి స్వయంగా అందజేశారు.

లబ్ధిదారుల వివరాలు:

అనారోగ్య కారణాల వల్ల అత్యవసరంగా వైద్య చికిత్స చేయించుకుని ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న ఇద్దరు లబ్ధిదారులకు ఈ సాయం అందింది:

శ్రీ ఊయిక సూర్యారావు: సీతంపేట మండలం, మర్రిమాను గూడా గ్రామానికి చెందిన వీరికి రూ. 62,038/- విలువ గల చెక్కును అందజేశారు.

శ్రీమతి డర్రు అమూల్య: వీరఘట్టం మండలం, ఎం రాజపురం గ్రామానికి చెందిన వీరికి రూ. 17,141/- విలువ గల చెక్కును ఎమ్మెల్యే అందజేశారు.

ప్రజారోగ్యమే కూటమి లక్ష్యం:

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే నిమ్మక జయక్రిష్ణ మాట్లాడుతూ.. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజల ఆరోగ్యానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని తెలిపారు. నిరుపేదలకు కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యం అందించడంతో పాటు, అత్యవసర సమయాల్లో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. మారుమూల గిరిజన ప్రాంతాల ప్రజలకు కూడా ఈ పథకాలు త్వరితగతిన అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఈ కార్యక్రమంలో పాలకొండ నియోజకవర్గ కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు మరియు లబ్ధిదారుల కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. తమకు ఆపద సమయంలో ఆర్థిక సాయం అందించినందుకు లబ్ధిదారులు ముఖ్యమంత్రికి మరియు ఎమ్మెల్యేకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

