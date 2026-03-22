ఘనంగా స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ విగ్రహావిష్కరణ టీడీపీ శ్రేణుల్లో నూతనోత్సాహం
బనగానపల్లె (నంద్యాల జిల్లా): నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలం పలుకూరు గ్రామంలో తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు, స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు (ఎన్టీఆర్) విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర రోడ్లు మరియు భవనాల శాఖ మంత్రి శ్రీ బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు.
ఘన నివాళులు:
గ్రామంలోని టీడీపీ అభిమానులు, కార్యకర్తలు నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. అనంతరం విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ.. తెలుగు జాతి ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పిన మహనీయుడు ఎన్టీఆర్ అని కొనియాడారు. పేదల సంక్షేమం కోసం ఆయన ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు నేటికీ ఆదర్శప్రాయమని పేర్కొన్నారు.
టీడీపీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం:
మంత్రి పర్యటనతో పలుకూరు గ్రామంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి జై ఎన్టీఆర్, జై బీసీ అంటూ నినాదాలు చేశారు. నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని, కార్యకర్తలందరూ ఐక్యంగా ఉండి పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేయాలని మంత్రి పిలుపునిచ్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక టీడీపీ నాయకులు, ఎంపీటీసీలు, సర్పంచులు మరియు పెద్ద సంఖ్యలో పార్టీ అభిమానులు పాల్గొన్నారు.