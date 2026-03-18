Tadipatri: అత్తగారింటికి వెళ్లాల్సిన రోజే నవవధువు ఆత్మహత్య
Tadipatri: అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో గురువారం తెల్లవారుజామున ఒక కలచివేసే ఘటన చోటుచేసుకుంది. పెళ్లయి నెల రోజులు కూడా గడవకముందే ఓ నవవధువు తన నివాసంలో ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. మృతురాలు తాడిపత్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఫిజియోథెరపిస్టుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న లక్ష్మీప్రసన్న (30)గా గుర్తించారు.
ఘటన వివరాలు:
పట్టణంలోని గన్నవారిపల్లె కాలనీలో నివసిస్తున్న లక్ష్మీప్రసన్నకు, గత నెలలో కర్ణాటకలోని కోలార్ జిల్లాకు చెందిన విజయ్ కుమార్తో ఘనంగా వివాహం జరిగింది. వివాహానంతరం పుట్టింటికి వచ్చిన ఆమె, గురువారం తిరిగి అత్తగారింటికి వెళ్లాల్సి ఉంది. అయితే, ఉదయం ఎంతసేపటికీ గది నుంచి బయటకు రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు తలుపులు పగులగొట్టి చూడగా.. ఆమె ఫ్యాన్కు వేలాడుతూ కనిపించింది.
గతంలోనూ ఆత్మహత్యాయత్నం:
కుటుంబ సభ్యుల సమాచారం ప్రకారం.. లక్ష్మీప్రసన్న గత కొంతకాలంగా మానసిక ఒత్తిడితో (Depression) బాధపడుతున్నారు. పెళ్లికి ముందు కూడా ఆమె ఒకసారి ఆత్మహత్యాయత్నం చేయగా, తల్లిదండ్రులు గమనించి కాపాడారు. పెళ్లి తర్వాత పరిస్థితి చక్కబడుతుందని భావించినా, అత్తగారింటికి వెళ్లాల్సిన రోజే ఆమె ఇలాంటి కఠిన నిర్ణయం తీసుకోవడం స్థానికంగా విషాదం నింపింది.
పోలీసుల దర్యాప్తు:
మృతురాలి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు తాడిపత్రి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆమె ఆత్మహత్యకు గల ఖచ్చితమైన కారణాలపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు. విద్యావంతురాలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అయిన యువతి ఇలా అర్థాంతరంగా తనువు చాలించడం పట్ల సహోద్యోగులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.