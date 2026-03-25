Nara Lokesh: ఆర్డీటీకి లోకేష్ ‘అభయహస్తం’ నిధుల గండం గట్టెక్కింది!

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 25 March 2026 8:07 AM IST
అమరావతి: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దశాబ్దాలుగా పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతున్న రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ (ఆర్డీటీ)కి ఎదురైన అడ్డంకులు చివరకు తొలగిపోయాయి. విద్య, వైద్యం, ఉపాధి, గ్రామీణ అభివృద్ధి వంటి రంగాల్లో సేవలందిస్తూ లక్షలాది కుటుంబాలకు అండగా నిలిచిన ఈ సంస్థకు విదేశీ నిధులు నిలిచిపోవడం పెద్ద దెబ్బగా మారింది. అయితే తాజాగా పరిస్థితి మారింది. కేంద్రం నుంచి క్లియరెన్స్ రావడంతో ఆర్డీటీ కార్యకలాపాలకు మళ్లీ ఊపిరి వచ్చింది.

*మాట ఇచ్చి నిలబెట్టుకున్న లోకేష్*

ఈ సమస్య పరిష్కారంలో మంత్రి నారా లోకేష్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆర్డీటీ నిర్వాహకుడు మాంచో ఫెర్రర్ ముందుగా సమస్యను లోకేష్ దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, “తానున్నానని” భరోసా ఇచ్చారు. అనంతరం కేంద్ర పెద్దలతో చర్చలు జరిపి సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కృషి చేశారు.

ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ (FCRA) నిబంధనల కారణంగా విదేశీ నిధులపై విధించిన ఆంక్షలు తొలగించేందుకు లోకేష్ చొరవ తీసుకున్నారు. చివరకు కేంద్రం నుంచి అనుమతులు రావడంతో ఆర్డీటీకి మళ్లీ నిధుల ప్రవాహం ప్రారంభమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడింది.

*కృతజ్ఞతల వెల్లువ*

ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో మాంచో ఫెర్రర్ మంగళవారం ఉండవల్లిలోని నివాసంలో లోకేష్‌ను కలిసి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. “ఇది ఒక సంస్థ తరఫున చెప్పే కృతజ్ఞత కాదు… లక్షలాది పేదల ఆశీస్సులు” అని ఆయన భావోద్వేగంగా పేర్కొన్నారు.

*సేవల పట్ల లోకేష్ వినయం*

ఈ సందర్భంగా లోకేష్ మాట్లాడుతూ, ఆర్డీటీ సంస్థ దశాబ్దాలుగా చేస్తున్న సేవలతో పోలిస్తే తాను చేసిన సహాయం చాలా చిన్నదేనని వినయంగా చెప్పారు. “పేదల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన ఆర్డీటీని కాపాడుకోవడం అందరి బాధ్యత” అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

*పేదల కోసం అంకితభావంతో సేవలు*

ఆర్డీటీ సంస్థ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విద్యా సంస్థలు, ఆసుపత్రులు, శిక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి వేలాది కుటుంబాల జీవితాలను మార్చింది. నిరుపేదలకు అందని విద్యను అందించడం, ఆరోగ్య సేవలను చేరవేయడం, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడం వంటి కార్యక్రమాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది.

*మళ్లీ ముందుకు ఆర్డీటీ*

విదేశీ నిధుల అడ్డంకులు తొలగడంతో ఆర్డీటీ కార్యకలాపాలు మరింత విస్తరించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈ పరిణామం పేదల జీవితాల్లో మళ్లీ ఆశాజ్యోతి వెలిగించిందని చెప్పొచ్చు. మంత్రి నారా లోకేష్ చొరవతో సాధ్యమైన ఈ పరిష్కారం, ప్రభుత్వ-స్వచ్ఛంద సంస్థల సమన్వయం ఎంత ముఖ్యమో మరోసారి చాటిచెప్పింది.

