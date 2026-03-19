పరాభవ నామ ఉగాదికి ఉద్యోగాల పండుగ.. నిరుద్యోగులలో కొత్త ఆశలు నింపిన మంత్రి నారా లోకేష్

Home ఆంధ్రప్రదేశ్పరాభవ నామ ఉగాదికి ఉద్యోగాల పండుగ.. నిరుద్యోగులలో కొత్త ఆశలు నింపిన మంత్రి నారా లోకేష్

ఆంధ్రప్రదేశ్ యువతకు మంత్రి నారా లోకేష్ ఉగాది కానుకగా 10,060 పోస్టులతో కూడిన జాబ్ క్యాలెండర్‌ను విడుదల చేశారు. పరీక్షల సిలబస్, షెడ్యూల్ మరియు నైపుణ్య పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలను ఆయన వెల్లడించారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 19 March 2026 8:06 PM IST
X

ఆంధ్రప్రదేశ్: యువతకు ఈసారి ఉగాది పండుగ మరింత ప్రత్యేకంగా మారబోతోందని సంకేతాలు ఇస్తున్నారు మంత్రి నారా లోకేష్. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడంలో భాగంగా “ఉద్యోగాల పండుగ”ను ప్రకటిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై యువతలో కొత్త ఆశలు రేకెత్తించారు. యువగళం పాదయాత్రలో ఇచ్చిన జాబ్ క్యాలెండర్ హామీని ఇప్పుడు నెరవేర్చడం చాలా సంతోషంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు.

రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల్లో మొత్తం 10,060 ఖాళీల భర్తీకి సంబంధించిన పూర్తి షెడ్యూల్‌ను జాబ్ క్యాలెండర్ రూపంలో విడుదల చేసినట్టు మంత్రి లోకేష్ వెల్లడించారు. ఏ ఉద్యోగానికి ఎప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, ఎన్ని పోస్టులు ఉంటాయి, పరీక్షలు ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు వంటి వివరాలను ముందుగానే ప్రకటించడం ద్వారా పారదర్శకతకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. నిర్దేశిత సమయానికి పరీక్షలు నిర్వహించి, ప్రకటించిన పోస్టులన్నింటినీ భర్తీ చేస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.

ఉద్యోగార్థులకు మరింత సౌకర్యంగా ఉండేలా పరీక్షల సిలబస్‌ను కూడా ముందుగానే విడుదల చేస్తామని తెలిపారు. దీని వల్ల అభ్యర్థులు సరైన ప్రణాళికతో చదువు కొనసాగించవచ్చని చెప్పారు. ఇక నైపుణ్య పోర్టల్‌లో వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే అన్ని ఉద్యోగాల అప్డేట్స్, నోటిఫికేషన్లు, అలర్ట్స్ నేరుగా అందుతాయని వివరించారు. ఇది యువతకు ఒక పెద్ద అవకాశమని, అందరూ తప్పకుండా నమోదు చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.

ప్రతి ఏడాది ఉగాది సందర్భంగా ఉద్యోగాల ప్రకటనలను పండుగలా నిర్వహిస్తామని మంత్రి లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. “నా మాట నేను నిలబెట్టుకున్నా” అంటూ ఆయన సోషల్ మీడియా వేదికగా చేసిన ట్వీట్ ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను ఒక్కొక్కటిగా అమలు చేస్తూ యువత నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఇక ఉద్యోగార్థులకు కూడా ఇది ఒక పెద్ద ఛాన్స్ అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ముందుగానే పూర్తి షెడ్యూల్ రావడం వల్ల పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే వారికి స్పష్టత లభించనుంది. అలాగే, అనిశ్చితి తగ్గి, చదువుపై పూర్తి దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది.

మొత్తంగా చూస్తే, ఈ జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదలతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఉద్యోగాల నియామక ప్రక్రియకు కొత్త దిశ లభించినట్టే కనిపిస్తోంది. యువతలో నూతన ఉత్సాహం నింపుతూ, ఉగాది పండుగకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఈ కానుక ఎంతవరకు ఫలితాలను ఇస్తుందో చూడాలి. అయితే ఇప్పటికైతే, “పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం అవ్వండి” అనే సందేశంతో మంత్రి లోకేష్ యువతను ముందుకు నడిపిస్తున్నారు....

Nara Lokesh NewsAP Job Calendar 2026Andhra Pradesh Government JobsChandrababu Naidu
Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X