Nara Lokesh: దేశ రాజధానిలో ఆంధ్ర ఎంపీలు.. మంత్రి లోకేష్ తో ఆత్మీయ కలయిక

Nara Lokesh: ఢిల్లీలో కూటమి ఎంపీల ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించారు. కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు నివాసంలో జరిగిన ఈ సమావేశంలో మంత్రి నారా లోకేష్ సందడి చేశారు.

Published on: 11 March 2026 7:19 PM IST
Nara Lokesh: ఢిల్లీలో కూటమి ఎంపీల ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించారు.
Nara Lokesh: ఢిల్లీలో జరిగిన కూటమి ఎంపీల ఆత్మీయ సమావేశం ఆప్యాయత వాతావరణంలో సాగింది. కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన నాయుడు తన అధికార నివాసంలో బుధవారం మధ్యాహ్నం ఏర్పాటు చేసిన ఈ విందు సమావేశానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ హాజరై అందరితో ఉన్న బంధాలను మరింత బలపరిచారు. ఈ సమావేశంలో కూటమికి చెందిన ఎంపీలు, నాయకులు పాల్గొని పరస్పరం ఆప్యాయంగా ముచ్చటించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేష్ అక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరినీ పేరుపేరునా పలకరిస్తూ ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకున్నారు. నారా లోకేష్ ఢిల్లీలో అధికారిక కార్యక్రమాలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూటమి ఎంపీలతో ఈ విధంగా ఆత్మీయంగా సందడి చేయడం అందరిలో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన నాయుడు కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఈ సమావేశంలో పాల్గొని ఆతిథ్యాన్ని అందించారు.

రామ్మోహన నాయుడు మాతృమూర్తి మంత్రి లోకేష్‌ ను ఆశీర్వదించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. పెద్దల ఆశీస్సులు తీసుకుంటూ లోకేష్ గౌరవంగా ముచ్చటించడం అక్కడున్న వారిని ఆకట్టుకుంది. అలాగే కేంద్ర మాజీ మంత్రి పురందరేశ్వరి ఆశీస్సులు కూడా లోకేష్ తీసుకున్నారు.

ఇక రామ్మోహన నాయుడు పిల్లలతో కూడా లోకేష్ సరదాగా గడిపారు. వారిని ఎత్తుకుని మాట్లాడడం, నవ్వులు పంచుకోవడం అక్కడున్న వారిలో ఆనందాన్ని కలిగించింది. రాజకీయ నాయకుల మధ్య మాత్రమే కాకుండా కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జరిగిన ఈ సమావేశం స్నేహపూర్వక వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. మొత్తంగా ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ కూటమి ఎంపీల ఆత్మీయ కలయిక రాజకీయ చర్చలకే కాకుండా పరస్పర అనుబంధాలను మరింత బలపరిచే వేదికగా నిలిచింది. మంత్రి నారా లోకేష్ హాజరుతో సమావేశం మరింత సందడిగా మారింది. కూటమి నాయకులు పరస్పరం ముచ్చటిస్తూ భవిష్యత్తు కార్యక్రమాలపై కూడా చర్చించినట్లు సమాచారం.

