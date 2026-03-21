Mangalagiri: లోకేష్ ఇచ్చిన రంజాన్ గిఫ్ట్.. ఆ కుటుంబానికి కొత్త జీవితం!

Mangalagiri: మంగళగిరిలో పేద ముస్లిం కుటుంబానికి ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్న మంత్రి నారా లోకేష్. గతేడాది రంజాన్ నాడు ఇల్లు కట్టిస్తానని హామీ ఇచ్చి, ఏడాదిలోపే పక్కా గృహాన్ని నిర్మించి అందజేత.

Published on: 21 March 2026 11:26 AM IST
మంగళగిరి: రాజకీయాల్లో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడంలో తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు ఏపీ విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్. గత ఏడాది రంజాన్ పర్వదినం సందర్భంగా మంగళగిరిలోని ఒక పేద ముస్లిం కుటుంబానికి ఇచ్చిన మాటను ఏడాది తిరగకముందే నెరవేర్చి, తన మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు.

నాడు ఇఫ్తార్ విందులో హామీ.. నేడు గృహప్రవేశం:

గతేడాది రంజాన్ సమయంలో మంగళగిరి బస్టాండ్ సమీపంలోని షేక్ షహెన్షా నివాసాన్ని లోకేష్ ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. ఆ సమయంలో రేకుల షెడ్డులో నివసిస్తున్న ఆ కుటుంబ దీనస్థితిని చూసి చలించిన ఆయన, "మీకు పక్కా ఇల్లు కట్టించి ఇస్తాను" అని భరోసా ఇచ్చారు. అన్న మాట ప్రకారం, ఆధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన నూతన గృహాన్ని నిర్మించి, ఈ ఏడాది రంజాన్ నాటికే ఆ కుటుంబానికి అందజేశారు.

కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇఫ్తార్‌ విందు:

ఇటీవల ఆ కొత్త ఇంటిని సందర్శించిన మంత్రి లోకేష్, షహెన్షా కుటుంబంతో కలిసి ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్నారు. పాత ఇంట్లో పడుతున్న ఇబ్బందులను గుర్తు చేసుకున్న కుటుంబ సభ్యులు, ఇప్పుడు సొంతింట్లో గడుపుతున్న ఆనందాన్ని పంచుకుంటూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. తమ కష్టాన్ని గుర్తించి, సొంత మనిషిలా ఆదుకున్న లోకేష్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

మతసామరస్యానికి ప్రతీక:

కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసం కాకుండా, క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుని వాటిని పరిష్కరించడంలో లోకేష్ చూపుతున్న చొరవ స్థానికులను ఆకట్టుకుంటోంది. ముఖ్యంగా మైనార్టీ వర్గాల్లో ఈ ఘటనపై హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకునే నాయకుడిగా ఆయన మన్ననలు పొందుతున్నారు.

