Nara Lokesh: జోరు వానలోనూ పర్యటన.. తాడేపల్లిలో లోకేష్ ఇఫ్తార్ సందడి!

Home ఆంధ్రప్రదేశ్Nara Lokesh: జోరు వానలోనూ పర్యటన.. తాడేపల్లిలో లోకేష్ ఇఫ్తార్ సందడి!

Nara Lokesh: జోరు వానలోనూ ఆగని లోకేష్ పర్యటన. తాడేపల్లిలో ముస్లిం సోదరులతో కలిసి ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్న మంత్రి నారా లోకేష్.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Updated on: 18 March 2026 9:19 PM IST
X

తాడేపల్లి, మంగళగిరి నియోజకవర్గం: మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో పవిత్ర రంజాన్ మాసం వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. అయితే, శనివారం సాయంత్రం తాడేపల్లిలో కురిసిన భారీ వర్షం కూడా మంత్రి నారా లోకేష్ పర్యటనను అడ్డుకోలేకపోయింది. జోరు వానలోనూ ఆయన తన పర్యటనను కొనసాగించి, ముస్లిం సోదరులతో కలిసి ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొన్నారు.

అమీర్ నివాసంలో ఆత్మీయ పలకరింపు: తాడేపల్లిలోని పోలకంపాడు ప్రాంతానికి చెందిన షేక్ అమీర్ నివాసాన్ని మంత్రి లోకేష్ సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా అమీర్ కుటుంబ సభ్యులు మంత్రికి ఘనస్వాగతం పలికారు. ముస్లిం సంప్రదాయం ప్రకారం టోపీ ధరించిన లోకేష్, ప్రత్యేక ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్నారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఇఫ్తార్ విందు స్వీకరించి, ఆత్మీయంగా ముచ్చటించారు.

మంగళగిరి అభివృద్ధికి రోడ్ మ్యాప్:

ఈ సందర్భంగా లోకేష్ మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గ ప్రజలకు పలు కీలక హామీలు ఇచ్చారు: ఇప్పటికే 3 వేల పట్టాలు ఇచ్చామని, త్వరలోనే మరో 2 వేల ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేస్తామని ప్రకటించారు. మౌలిక వసతులు: అండర్‌గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ సమస్యను శాశ్వతంగా పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

సత్వర స్పందన: అమీర్ కుటుంబం పాత ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని కోరగా, వెంటనే స్పందించిన మంత్రి అవసరమైన సహాయం అందిస్తానని భరోసా ఇచ్చారు.

వర్షాన్ని సైతం లెక్కచేయకుండా తమ మధ్యకు వచ్చిన మంత్రిని చూసి స్థానిక ముస్లిం సోదరులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తుందని లోకేష్ ఈ సందర్భంగా పునరుద్ఘాటించారు.

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X