Mangalagiri: ప్రజల ముందుకే ప్రభుత్వం.. ప్రజాదర్బార్లో సమస్యల జాతర!
Mangalagiri: మంగళగిరి టీడీపీ కార్యాలయంలో 85వ రోజు నారా లోకేష్ ప్రజాదర్బార్. కేబుల్ ఆపరేటర్ల రెంటల్ రద్దు, భూ సమస్యల పై మంత్రి కీలక హామీలు.
Mangalagiri: ప్రజల సమస్యలకు తక్షణ పరిష్కారం చూపించే వేదికగా మారుతున్న ప్రజాదర్బార్ కార్యక్రమం మరోసారి ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. మంగళగిరిలోని తెలుగు దేశం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ 85వ రోజు ప్రజాదర్బార్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి ప్రజలు, పార్టీ కార్యకర్తలు భారీగా తరలివచ్చి తమ సమస్యలను నేరుగా మంత్రి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
ప్రజలతో సాన్నిహిత్యం పెంపొందించడంలో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరినీ ఆప్యాయంగా పలకరించిన మంత్రి లోకేష్, వారి వినతులను శ్రద్ధగా విన్నారు. వ్యక్తిగత సమస్యల నుంచి సామూహిక సమస్యల వరకు అనేక అంశాలపై అర్జీలు స్వీకరించారు. ప్రజాదర్బార్ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలకు మరింత చేరువ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు ఈ సందర్భంగా కనిపించింది.
ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోని కేబుల్ ఆపరేటర్లు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయి. ఏపీ కేబుల్ ఆపరేటర్స్ జేఏసీ ప్రతినిధులు మంత్రి లోకేష్ను కలిసి, ఏపీ ఫైబర్ నెట్లో కాలం చెల్లిన బాక్సులపై విధిస్తున్న రూ.59 రెంటల్ను రద్దు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ సమస్యను సంబంధిత శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్థన్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటానని లోకేష్ హామీ ఇచ్చారు.
ఇక భూ సమస్యలూ ప్రజాదర్బార్లో ప్రధానంగా వినిపించాయి. గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని మండలం అనుమర్లపూడికి చెందిన ముత్తే సాంబశివరావు తనకు చెందిన 0.81 ఎకరాల భూమిని ఆన్లైన్లో నమోదు చేయడంలో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులను వివరించారు. దీనిపై సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.
న్యాయవాదుల సమస్యలపై కూడా ప్రజాదర్బార్లో చర్చ జరిగింది. ఏలూరుకు చెందిన నిమ్మల జ్యోతి కుమార్ న్యాయవాదులకు రక్షణ చట్టం త్వరితగతిన అమలు చేయాలని కోరారు. న్యాయవాదుల భద్రత, సంక్షేమానికి సంబంధించిన అంశాలను ప్రభుత్వం గంభీరంగా పరిగణలోకి తీసుకుంటుందని మంత్రి తెలిపారు.
అలాగే విజయవాడ మొగల్రాజపురానికి చెందిన గూడపాటి కోటేశ్వరరావు తన ఖాళీ స్థలంపై అక్రమంగా వేరొకరి పేరుతో ఇంటి పన్ను విధించడంపై ఫిర్యాదు చేశారు. సంబంధిత అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు పన్ను రద్దు చేయాలని కోరారు. ఈ అంశంపై కూడా సమగ్ర విచారణ జరిపించి న్యాయం జరిగేలా చూస్తానని లోకేష్ హామీ ఇచ్చారు.
ప్రజాదర్బార్ కార్యక్రమం ప్రజల సమస్యలను ప్రత్యక్షంగా వినిపించుకునే వేదికగా నిలుస్తోంది. వివిధ వర్గాల నుంచి వచ్చిన వినతులను పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి నారా లోకేష్ భరోసా ఇచ్చారు. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారంలో ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందనే సందేశాన్ని ఈ కార్యక్రమం మరోసారి స్పష్టం చేసింది.