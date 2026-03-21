Nandyala: పెను ప్రమాదం తప్పించిన డ్రైవర్.. నంద్యాలలో బస్సు బీభత్సం!

Nandyala: నంద్యాల ఫారూఖ్ నగర్ వద్ద ఆర్టీసీ బస్సుకు తప్పిన ప్రమాదం. బైక్‌ను తప్పించబోయి కరెంట్ స్తంభాన్ని ఢీకొన్న పల్లె వెలుగు బస్సు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 21 March 2026 5:52 PM IST
Nandyala
Nandyala: పెను ప్రమాదం తప్పించిన డ్రైవర్.. నంద్యాలలో బస్సు బీభత్సం!

నంద్యాల: నంద్యాల పట్టణ సమీపంలో శనివారం ఓ ఆర్టీసీ బస్సుకు తృటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆత్మకూరు డిపోకు చెందిన పల్లె వెలుగు బస్సు ఎదురుగా వస్తున్న బైక్ ను తప్పించబోయి విద్యుత్ స్తంభాన్ని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో బస్సు డ్రైవర్ తీవ్రంగా గాయపడగా, ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా బయటపడటంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

ఘటన వివరాలు:

ఆత్మకూరు నుండి నంద్యాలకు సుమారు 90 మంది ప్రయాణికులతో వస్తున్న పల్లె వెలుగు బస్సు, నంద్యాలలోని ఫారూఖ్ నగర్ పెట్రోల్ బంక్ వద్దకు చేరుకుంది. ఆ సమయంలో అకస్మాత్తుగా ఎదురుగా వచ్చిన ఒక బైక్ ను తప్పించే క్రమంలో బస్సు డ్రైవర్ రమణ స్టీరింగ్‌ను వేగంగా పక్కకు తిప్పారు. దీంతో నియంత్రణ కోల్పోయిన బస్సు రోడ్డు పక్కనే ఉన్న కరెంట్ స్తంభాన్ని బలంగా ఢీకొట్టి ఆగిపోయింది.

డ్రైవర్‌కు బలమైన గాయం - ప్రయాణికులు క్షేమం:

ఈ ప్రమాదంలో బస్సు ముందు భాగం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. డ్రైవర్ రమణ కాలుకు బలమైన గాయం కావడంతో ఆయనను వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 90 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నప్పటికీ, ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాకపోవడం గమనార్హం.

రంగంలోకి డిపో మేనేజర్:

సమాచారం అందుకున్న ఆత్మకూరు డిపో మేనేజర్ మాధవి వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని సమీక్షించారు. బస్సు కండక్టర్ మరియు ప్రయాణికుల నుండి వివరాలు సేకరించారు. డ్రైవర్ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడం వల్లే పెను ప్రమాదం తప్పిందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

