Nandyala: మీ ఇంటికి మీ డాక్టర్.. మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్ ప్రారంభం

Nandyala: నంద్యాల జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి ‘మీ ఇంటికి – మీ డాక్టర్’ మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్‌ను ప్రారంభించారు. రూ.1.20 కోట్ల వ్యయంతో రెడ్ క్రాస్ సహకారంతో బండి ఆత్మకూరు మండలంలోని 15 గ్రామాల్లో ఈ యూనిట్ సేవలు అందించనుంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 23 March 2026 2:08 PM IST
Nandyala
నంద్యాల: నంద్యాల జిల్లాలో గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు ప్రాథమిక ఆరోగ్య సేవలను మరింత చేరువ చేసేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం సరికొత్త అడుగు వేసింది. ‘మీ ఇంటికి – మీ డాక్టర్’ ప్రాజెక్టులో భాగంగా సుమారు రూ.1.20 కోట్ల వ్యయంతో సిద్ధం చేసిన అత్యాధునిక మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్‌ను జిల్లా కలెక్టర్ రాజకుమారి గారు సోమవారం అధికారికంగా ప్రారంభించారు.

కలెక్టరేట్‌లో ప్రారంభోత్సవం:

నంద్యాల కలెక్టరేట్ లోని పీజీఆర్ఎస్ (PGRS) ప్రాంగణంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ కొల్లాబత్తుల కార్తీక్, డీఆర్వో రాము నాయక్ లతో కలిసి కలెక్టర్ ఈ వాహనాన్ని ప్రారంభించారు. ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ వినూత్న కార్యక్రమం అమలు కానుంది.

మారుమూల గ్రామాలకు అభయం:

ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ.. మారుమూల గ్రామాల్లో నివసించే పేదలకు, ఆసుపత్రులకు రాలేని వారికి ఉచితంగా నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించడమే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపారు. రక్తదానం ప్రాణదానంతో సమానమని, యువత స్వచ్ఛందంగా రక్తదాన శిబిరాల్లో పాల్గొనాలని పిలుపునిచ్చారు. అలాగే మహిళలు అన్ని రంగాల్లో నాయకత్వ స్థానాల్లోకి రావాలని, సామాజిక చైతన్యంతోనే వివక్షను నిర్మూలించగలమని ఆమె ఆకాంక్షించారు.

ఈ మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్ ఈ ఏడాది మార్చి నుండి మే నెల వరకు నంద్యాల జిల్లాలోని బండి ఆత్మకూరు మండలంలోని 15 గ్రామాల్లో పర్యటించి ప్రజలకు వైద్య పరీక్షలు, సేవలు అందించనుంది.

ఈ కార్యక్రమంలో రెడ్ క్రాస్ జిల్లా చైర్మన్ దస్తగిరి పర్ల, సాంకేతిక నైపుణ్య అభివృద్ధి అధికారి శ్రీకాంత్ రెడ్డి, కోశాధికారి నాగేశ్వరరావు మరియు రెడ్ క్రాస్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

Nandyala Collector RajakumariMee Intiki Mee DoctorMobile Medical Unit LaunchFree Health Camp Andhra Pradesh
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

