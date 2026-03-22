Nandyal: నంద్యాలలో ఏఐటీయూసీ మహాసభలు కార్మిక పోరాటాలకు పిలుపు!
నంద్యాల: నంద్యాల జిల్లాలో కార్మిక రంగ సమస్యల పరిష్కారం కోసం మరియు హక్కుల రక్షణ కోసం ఏఐటీయూసీ (AITUC) రాజీలేని పోరాటాలకు సిద్ధమైంది. నంద్యాల పట్టణంలోని స్వామిరెడ్డి భవన్లో జరిగిన ఏఐటీయూసీ 16వ మహాసభలో కార్మిక నేతలు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విధానాలపై నిప్పులు చెరిగారు.
కార్మిక చట్టాల విభజనపై విమర్శలు:
బుమన శ్రీనివాసులు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సభలో ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎం. రమేష్ బాబు, జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి పి. సుంకయ్య ప్రసంగించారు. కార్మికులు సుదీర్ఘ పోరాటాల ద్వారా సాధించుకున్న 44 కార్మిక చట్టాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం కేవలం నాలుగు లేబర్ కోడ్స్గా మార్చడం అత్యంత అన్యాయమని వారు పేర్కొన్నారు. వేతనాలు, పారిశ్రామిక సంబంధాలు, సామాజిక భద్రత మరియు వృత్తి భద్రత పేరుతో తెచ్చిన ఈ కొత్త చట్టాలు కార్పొరేట్ సంస్థలకు లాభం చేకూర్చేలా ఉన్నాయని ఆరోపించారు.
పని గంటల పెంపుపై ఆగ్రహం:
రాష్ట్రంలో పని గంటలను 8 నుంచి 10 గంటలకు పెంచడాన్ని ఏఐటీయూసీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోంది. సమ్మె చేసే హక్కును కాలరాయడంతో పాటు, ఈఎస్ఐ (ESI), పీఎఫ్ (PF) వంటి సామాజిక భద్రతలను కార్మికులు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని నేతలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
నందికొట్కూరు మహాసభలకు పిలుపు:
వచ్చే ఏప్రిల్ 6, 7 తేదీల్లో నందికొట్కూరులో జరగనున్న ఏఐటీయూసీ జిల్లా మహాసభలను విజయవంతం చేయాలని కార్మికులకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు కార్మికులు భారీ సంఖ్యలో కదలాలని కోరారు.
నూతన కమిటీ ఎన్నిక:
ఈ మహాసభలో నంద్యాల పట్టణ ఏఐటీయూసీ నూతన కార్యవర్గాన్ని ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు:
గౌరవ అధ్యక్షులు: పి. మురళీధర్
అధ్యక్షులు: బి. శ్రీనివాసులు
ప్రధాన కార్యదర్శి: ధనుంజయ్
వీరితో పాటు మరో 21 మంది సభ్యులతో కొత్త కమిటీని ప్రకటించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐటీయూసీ, రైతు సంఘం మరియు మహిళా సంఘాల నాయకులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని కార్మిక ఉద్యమానికి తమ మద్దతు తెలిపారు.