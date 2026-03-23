Nandyala: కనులపండువగా నందవరం చౌడేశ్వరీ దేవి ఉత్సవాలు!

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 23 March 2026 11:01 AM IST
బనగానపల్లె (నంద్యాల జిల్లా): నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలం నందవరం గ్రామంలో వెలసిన, కాశీ విశాలాక్ష్మి ప్రతిరూపమైన శ్రీచౌడేశ్వరీదేవి జ్యోతి మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. భక్తజన సందోహం నడుమ ఆదివారం అర్ధరాత్రి ప్రారంభమైన ఈ జ్యోతి ఉత్సవం సోమవారం ఉదయం వరకు కనులపండువగా కొనసాగింది.

భక్తిశ్రద్ధలతో జ్యోతుల ఊరేగింపు:

అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన ఈ ఉత్సవంలో భాగంగా సుమారు 560 జ్యోతులతో భక్తులు ఊరేగింపు నిర్వహించారు. భక్తులు భక్తిశ్రద్ధలతో జ్యోతులను తలలపై ధరించి, మంగళవాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగిస్తూ సోమవారం ఉదయం అమ్మవారి సన్నిధికి చేరుకున్నారు. దీంతో ఈ మహోత్సవం ఘనంగా ముగిసింది.

అధికారుల పర్యవేక్షణ:

ఆలయ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఈ వేడుకలు అత్యంత క్రమశిక్షణతో జరిగాయి. భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ కమిటీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. జ్యోతి ఉత్సవాన్ని తిలకించేందుకు పరిసర ప్రాంతాల నుంచే కాక ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. క్షేత్రమంతా చౌడేశ్వరీ మాత నామస్మరణతో భక్తిమయంగా మారింది.

