అభివృద్ధి పథంలో నియోజకవర్గం ఎంపీ దగ్గుమళ్ళ ప్రసాదరావు ధీమా!
కూటమి సుపరిపాలనలో కేంద్ర, రాష్ట్ర నిధులతో నియోజకవర్గ రూపురేఖలు మారుతున్నాయని చిత్తూరు ఎంపీ దగ్గుమళ్ళ ప్రసాదరావు స్పష్టం చేశారు.
చిత్తూరు: కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిధులతో నియోజకవర్గ రూపురేఖలను సమూలంగా మారుస్తున్నామని ఎంపీ దగ్గుమళ్ళ ప్రసాదరావు వెల్లడించారు. కూటమి సుపరిపాలనలో ప్రతి గ్రామానికి అభివృద్ధి ఫలాలు అందుతున్నాయని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
రైల్వే మరియు రహదారుల అభివృద్ధి:
ప్రాంతీయ ప్రజల చిరకాల కోరికైన పాకాల - కాట్పాడి రైల్వే లైన్ పనులు ఎట్టకేలకు ప్రారంభమయ్యాయని ఎంపీ తెలిపారు. రవాణా సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచే దిశగా గ్రామ్ సడక్ యోజన (PMGSY) కింద నియోజకవర్గంలోని 149 గ్రామాల్లో పక్కా రోడ్ల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
సాగునీరు మరియు విద్యుత్:
రైతాంగ సంక్షేమమే ధ్యేయంగా హంద్రీ నీవా ప్రాజెక్టు పనులను వేగవంతం చేశామని, సాగునీటి సౌకర్యం కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. అలాగే పీఎం సూర్యఘర్ పథకం ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సబ్సిడీతో సోలార్ విద్యుత్ అందిస్తున్నామని, దీనివల్ల విద్యుత్ ఖర్చులు తగ్గుతాయని వివరించారు.
పరిశ్రమలు మరియు ఉపాధి:
నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఎంఎస్ఎంఈ (MSME) విభాగం ద్వారా రెండు వేల నూతన పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టామన్నారు. పారిశ్రామికాభివృద్ధి ద్వారా స్థానిక యువతకు పెద్దపీట వేస్తూ ఆర్థిక సాధికారత వైపు అడుగులు వేస్తున్నట్లు ఎంపీ దగ్గుమళ్ళ ప్రసాదరావు తెలిపారు.