Garividi: గరివిడిలో బొత్స 'సమరశంఖం'.. వైసీపీ శ్రేణుల్లో నూతనోత్తేజం!

Garividi: గరివిడిలో మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ ఆధ్వర్యంలో వైసీపీ సమీక్షా సమావేశం జరిగింది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 23 March 2026 8:41 PM IST
గరివిడి/చీపురుపల్లి: శాసనమండలి ప్రతిపక్ష నేత, మాజీ మంత్రి వర్యులు శ్రీ బొత్స సత్యనారాయణ పార్టీ బలోపేతంపై సమరశంఖం పూరించారు. సోమవారం గరివిడి మండల కేంద్రంలోని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బొత్స సత్యనారాయణ తనయరాలు యువ నాయకురాలు శ్రీమతి బొత్స అనూష కూడా పాల్గొన్నారు.

​అనుబంధ కమిటీల నియామకంపై సుదీర్ఘ చర్చ

​చీపురుపల్లి మండలం పరిధిలోని అనుబంధ కమిటీల నియామకం, క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ పటిష్టతపై ఈ సమావేశంలో కూలంకషంగా చర్చించారు. కార్యకర్తలే పార్టీకి ప్రాణవాయువు అని, వారి సమన్వయంతోనే విజయకేతనం ఎగురవేయడం సాధ్యమని బొత్స సత్యనారాయణ ఉద్ఘాటించారు.

​బొత్స సత్యనారాయణ గంభీర ఉపన్యాసం,

సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి బొత్స సత్యనారాయణ ప్రసంగిస్తూ, రాబోయే రోజుల్లో అనుసరించాల్సిన రాజకీయ వ్యూహాలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. సమిష్టి కృషితోనే సాఫల్యం, "పదవులు కేవలం అలంకారప్రాయం కాదని, అవి బాధ్యతాయుతమైన కర్తవ్యాలని గుర్తించాలి. మండల స్థాయి నుండి బూత్ స్థాయి వరకు ప్రతి కార్యకర్త సమన్వయంతో, సామాజిక స్పృహతో ముందుకు సాగాలి."

ప్రజాపక్ష పోరాటమే లక్ష్యం, "ప్రజల పక్షాన నిలబడి, వారి సమస్యల పరిష్కారమే పరమావధిగా మనం పనిచేయాలి. పార్టీ సిద్ధాంతాలను, వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశయాలను అట్టడుగు వర్గాలకు చేరవేయడంలో అనుబంధ కమిటీలు క్రియాశీలక పాత్ర పోషించాలి."

క్రమశిక్షణే మూలధనం, "రాజకీయాల్లో క్రమశిక్షణ, కార్యదక్షత అత్యంత ఆవశ్యకం. ప్రతి నియామకం పారదర్శకంగా, పార్టీ పట్ల విధేయత కలిగిన వారికి ప్రాధాన్యతనిస్తూ జరుగుతుంది."

కార్యాచరణపై స్పష్టత

​ఈ సమావేశంలో చీపురుపల్లి మండలాలకు చెందిన పలువురు ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొని తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. బొత్స అనూష గారు మహిళా విభాగం మరియు యువజన విభాగాల బలోపేతంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. కార్యకర్తల్లో నూతనోత్తేజాన్ని నింపిన ఈ సమీక్షా సమావేశం, రాబోయే రాజకీయ పోరాటాలకు గట్టి పునాది వేసిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు బెల్లనా చంద్రశేఖర్,టెక్కలి జడ్పీటీసీ దువ్వాడ వాణిశ్రీ,మాజీ జడ్పీటీసీ సభ్యులు రౌతు సునీత, మన్యం జిల్లా వైస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు పరీక్షతరాజి,మండలం ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీ, మండల స్థాయి నాయకులు, సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, మరియు వార్డ్ మెబార్స్, వైయస్సార్సీపీ అనుబంధ విభాగాల అధ్యక్షులు, సోషల్ మీడియా సమన్వయకర్తలు, చీపురుపల్లి మండల పెద్దలు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.

Botsa SatyanarayanaBotsa AnushaYSRCPCheepurupalliVizianagaram
