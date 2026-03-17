Cheepurupalli: విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం - ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళావెంకట రావు
గరివిడి (విజయనగరం జిల్లా): విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని తెలుగుదేశం పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు, చీపురుపల్లి ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళావెంకట రావు పేర్కొన్నారు. మంగళవారం విజయనగరం జిల్లా గరివిడి మండలం ఎం.దుగ్గివలస గ్రామంలోని ఎంపీపీ (MPP) పాఠశాలను ఆయన ఆకస్మికంగా సందర్శించారు.
మధ్యాహ్న భోజన నాణ్యత పరిశీలన
పాఠశాల సందర్శనలో భాగంగా విద్యార్థులకు అందిస్తున్న మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు తీరును ఎమ్మెల్యే స్వయంగా పర్యవేక్షించారు. భోజనశాలకు వెళ్లి ఆహార పదార్థాల నాణ్యతను పరిశీలించడమే కాకుండా, మెనూ ప్రకారం పౌష్టికాహారం అందుతుందా లేదా అని విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. విద్యార్థులకు కల్పిస్తున్న భోజన వసతులపై సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
లోకేష్ కృషితో విద్యా రంగంలో మార్పులు
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కళావెంకట రావు మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు: నారా లోకేష్ విజన్: రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ఆధ్వర్యంలో విద్యావ్యవస్థలో సమూల మార్పుల కోసం ప్రభుత్వం విశేషంగా కృషి చేస్తోందని తెలిపారు.
నాణ్యమైన ఆహారం: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుండి విద్యార్థుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అత్యుత్తమ నాణ్యతతో కూడిన భోజనాన్ని అందిస్తున్నామన్నారు.
ప్రవేశాల పెంపు: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ప్రవేశాలు (Enrollment) పెంచేలా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, మౌలిక వసతుల కల్పనకు పెద్దపీట వేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో మండల స్థాయి అధికారులు, కూటమి పార్టీల నేతలు, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు మరియు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.