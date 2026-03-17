Rythanna Meekosam: అన్నదాతలకు అండగా కూటమి ప్రభుత్వం కిమిడి కళావెంకట రావు భరోసా.
Rythanna Meekosam: ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపు మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న “రైతన్నా మీకోసం” వారోత్సవాల్లో భాగంగా చీపురుపల్లి ఎమ్మెల్యే
గుర్ల (విజయనగరం జిల్లా): ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపు మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న “రైతన్నా మీకోసం” వారోత్సవాల్లో భాగంగా చీపురుపల్లి ఎమ్మెల్యే, టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు కిమిడి కళావెంకట రావు మంగళవారం గుర్ల మండలంలో పర్యటించారు. మండలంలోని చింతలపేట, గరికవలస గ్రామాల్లోని రైతు సేవా కేంద్రాల పరిధిలో ఆయన స్వయంగా రైతుల ఇళ్లకు వెళ్లి వారిని కలుసుకున్నారు.
రైతు సంక్షేమమే కూటమి ప్రభుత్వ ధ్యేయం
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కళావెంకట రావు రైతులతో ముచ్చటిస్తూ, కూటమి ప్రభుత్వం రైతాంగం కోసం ప్రవేశపెట్టిన పలు అభివృద్ధి మరియు సంక్షేమ కార్యక్రమాలను వివరించారు:
నేరుగా ఇంటికే సేవలు: ప్రభుత్వ పథకాలు రైతులకు ఏ విధంగా అందుతున్నాయో ఆరా తీశారు.
సమస్యల పరిష్కారం: సాగు నీరు, విత్తనాలు, ఎరువుల సరఫరాలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
సంక్షేమ పథకాల వివరణ: అన్నదాతల ఆదాయం పెంచేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను, రాయితీ పథకాలను రైతులకు వివరించి వారిలో భరోసా నింపారు.
అధికారులు, నాయకుల సమన్వయం
ప్రభుత్వ యంత్రాంగం రైతులకు ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉండాలని, రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా సేవలన్నింటినీ సకాలంలో అందించాలని అధికారులకు సూచించారు. రైతన్నల అభివృద్ధి కోసం కూటమి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక కూటమి నాయకులు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, రైతులు మరియు పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.