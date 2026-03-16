పశువులకు రక్షణ కవచం.. 'గాలికుంటు' టీకాల పోస్టర్ను ఆవిష్కరించిన ఎమ్మెల్యే కళా వెంకటరావు!
పాడి రైతుల సంక్షేమం మరియు పశువుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా చేపట్టిన 'జాతీయ పశు వ్యాధి నియంత్రణ పథకం' పోస్టర్ను చీపురుపల్లి ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళా వెంకటరావు ఘనంగా ఆవిష్కరించారు.
గుర్ల (విజయనగరం): పాడి రైతుల సంక్షేమం మరియు పశువుల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా చేపట్టిన 'జాతీయ పశు వ్యాధి నియంత్రణ పథకం' పోస్టర్ను చీపురుపల్లి ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళా వెంకటరావు ఘనంగా ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని రైతులకు కీలక సూచనలు చేశారు.
పాల ఉత్పత్తిలో భారత్ నెంబర్ 1.. దానికి కారణం రైతులే!
ఎమ్మెల్యే కళా వెంకటరావు మాట్లాడుతూ.. ప్రపంచంలోనే పాల ఉత్పత్తిలో భారతదేశం ప్రథమ స్థానంలో ఉండటానికి కారణం పాడి రైతుల శ్రమ అని కొనియాడారు. పశువులను తమ బిడ్డల్లా సాకే రైతులు, వాటికి వచ్చే వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు.
నేటి నుంచే టీకాలు ప్రారంభం: షెడ్యూల్ ఇదే!
పశువులకు ప్రాణాంతకమైన గాలికుంటు వ్యాధిని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఈ ప్రత్యేక టీకా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది.
తేదీలు: ఈ నెల 16-03-2026 నుండి 29-04-2026 వరకు.
ప్రయోజనాలు: టీకాలు వేయించడం వల్ల పశువుల్లో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది, పాల దిగుబడి పెరుగుతుంది, మగ పశువుల పని సామర్థ్యం మెరుగుపడుతుంది. అలాగే లేగ దూడల మరణాల రేటు తగ్గి రైతులకు ఆర్థికంగా మేలు జరుగుతుంది.
గుర్ల మండలంలో వేగంగా టీకా ప్రక్రియ
మొదటి రోజు గుర్ల మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో టీకా కార్యక్రమం ఊపందుకుంది. సహాయ సంచాలకులు డాక్టర్ టి. రమణాచలం, పశువైద్యాధికారులు డాక్టర్ ఎస్. సతీష్, డాక్టర్ కె. శ్రీలక్ష్మి నేతృత్వంలో:
తేట్టంగి గ్రామం: 620 పశువులకు టీకాలు వేశారు.
బెల్లనా పేట: 120 పశువులకు టీకాలు పంపిణీ చేశారు.
ఈ కార్యక్రమంలో నాలుగు మండలాల నాయకులు, పశుసంవర్ధక శాఖ సిబ్బంది మరియు రైతులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. రైతులందరూ తమ పశువులకు తప్పనిసరిగా టీకాలు వేయించి, పశువైద్యాధికారులకు సహకరించాలని ఎమ్మెల్యే కోరారు.