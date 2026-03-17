Palasa: విద్యార్థులతో కలిసి భోజనం చేసిన ఎమ్మెల్యే..!
పలాస (శ్రీకాకుళం జిల్లా): శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస-కాశీబుగ్గ మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'డొక్కా సీతమ్మ బడి భోజనం' పథకాన్ని పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష బుధవారం ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. పాఠశాలలోని విద్యాబోధన, వసతులను పరిశీలించిన అనంతరం ఆమె విద్యార్థులతో కలిసి కాసేపు ముచ్చటించారు.
రుచి చూసి.. వడ్డించి..
మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో పాఠశాలకు వెళ్లిన ఎమ్మెల్యే, స్వయంగా విద్యార్థులకు భోజనం వడ్డించారు. అనంతరం విద్యార్థులతో కలిసి నేలపై కూర్చుని ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఆహారాన్ని రుచి చూశారు. మెనూ ప్రకారం పౌష్టికాహారం అందుతుందా? ఆహారం రుచిగా ఉందా? అని విద్యార్థులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. భోజనం నాణ్యతపై ఆమె సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం: ఎమ్మెల్యే శిరీష
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష మాట్లాడుతూ.. కూటమి ప్రభుత్వం విద్యార్థుల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తోందని పేర్కొన్నారు.
పౌష్టికాహారం: విద్యార్థులకు బలవర్ధకమైన ఆహారం అందించడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.
నాణ్యత: భోజన నాణ్యత విషయంలో ఎక్కడా రాజీ పడకూడదని, నిర్లక్ష్యం వహిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని నిర్వాహకులను హెచ్చరించారు.
పర్యవేక్షణ: మెనూ బోర్డులో ఉన్న విధంగా ప్రతిరోజూ నాణ్యమైన భోజనాన్ని అందించాలని ఉపాధ్యాయులకు, అధికారులకు సూచించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయ బృందం, స్థానిక కూటమి నాయకులు మరియు విద్యాశాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు.