MLA Gouthu Sireesha: ఆడబిడ్డలకు హెచ్పీవీ టీకాలు.. గర్భాశయ క్యాన్సర్పై అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న ఎమ్మెల్యే.
MLA Gouthu Sireesha: సామాన్యులకు నాణ్యమైన ప్రభుత్వ వైద్య సేవలను చేరువ చేయడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష అన్నారు.
పలాస (వజ్రపుకొత్తూరు): సామాన్యులకు నాణ్యమైన ప్రభుత్వ వైద్య సేవలను చేరువ చేయడమే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష అన్నారు. మంగళవారం వజ్రపుకొత్తూరు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం (PHC) ఆవరణలో 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధులతో రూ. 50 లక్షలు వెచ్చించి నూతనంగా నిర్మించిన **'బ్లాక్ పబ్లిక్ హెల్త్ యూనిట్'ను ఆమె ప్రారంభించారు.
అధునాతన రక్త పరీక్షల కేంద్రం
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ, వ్యాధి నిర్ధారణలో రక్త పరీక్షలు అత్యంత కీలకమని పేర్కొన్నారు. పేద ప్రజలకు ఆర్థిక భారం కలగకుండా, అన్ని రకాల రక్త పరీక్షలు స్థానికంగానే నిర్వహించేందుకు ఈ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో నైపుణ్యం కలిగిన వైద్యులు, సిబ్బంది అందుబాటులో ఉన్నారని, ప్రజలు ఈ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.
HPV టీకాలపై అవగాహన: ఆడబిడ్డలకు రక్షణ
అదే వేదికపై 14 ఏళ్లు నిండిన బాలికలకు హెచ్ పి వి (HPV) టీకా పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు.
క్యాన్సర్ నివారణ: ఈ టీకాలు వేయించుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తులో వచ్చే గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ను సమర్థవంతంగా అడ్డుకోవచ్చని ఆమె వివరించారు.
భయం వద్దు: ఆడపిల్లలు తమ ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచుకోవాలని, ఎలాంటి అపోహలు, భయాలు లేకుండా వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ పి. విఠల్, మండల వైద్యాధికారులు రిచర్డ్ బూన్, ఎ. తేజస్మిత, ఎంపీడీఓ రమేష్ నాయుడు, టీడీపీ మండల అధ్యక్షుడు సూరాడ మోహనరావు, నాయకులు అరసవల్లి ఉమామహేశ్వరరావు, నక్క చంద్రకళ, అఖిల్, అంబటి రామకృష్ణ, కొనారి కిరణ్, బి. శశిభూషణ్ మరియు వైద్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.