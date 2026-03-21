Ichchapuram: ఇచ్ఛాపురంలో 'దివ్యాంగ శక్తి' ఉచిత బస్సు ప్రారంభం
ఇచ్ఛాపురం: కూటమి ప్రభుత్వం సామాన్య ప్రజల సౌకర్యార్థం ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాల్లో భాగంగా ఇచ్ఛాపురం నియోజకవర్గంలో మరో కీలక అడుగు పడింది. శనివారం ఇచ్ఛాపురం మండలం ఈదుపురం బస్టాండ్ ఆవరణలో నూతనంగా మంజూరైన 'దివ్యాంగ శక్తి' ఉచిత బస్సును ప్రభుత్వ విప్, స్థానిక ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బెందాళం అశోక్ ప్రారంభించారు.
అందరికీ ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం:
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అశోక్ మాట్లాడుతూ.. మహిళలు, దివ్యాంగులు మరియు విద్యార్థిని విద్యార్థుల కోసం కూటమి ప్రభుత్వం ఈ ఉచిత బస్సు సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చిందని తెలిపారు. రవాణా ఖర్చుల భారం తగ్గించి, సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ఉచిత బస్సు సేవలను ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు.
పాల్గొన్న ప్రముఖులు:
ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన ఇన్చార్జి దాసరి రాజు, కూటమి పార్టీల ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అలాగే ఆర్టీసీ ఎండీ, సంబంధిత విభాగాల సిబ్బంది, ఈదుపురం గ్రామస్థులు మరియు మహిళలు ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో భాగస్వాములయ్యారు. కొత్త బస్సు అందుబాటులోకి రావడంతో స్థానిక దివ్యాంగులు మరియు మహిళలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.