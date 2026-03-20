పలాస అభివృద్ధికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సంపూర్ణ సహకారం.. రామ్మోహన్ నాయుడు

పలాస నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై కేంద్ర మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు, సమన్వయకర్త యార్లగడ్డ వెంకన్న చౌదరి కీలక ప్రకటనలు చేశారు.

Published on: 20 March 2026 7:08 PM IST
పలాస: పార్టీ క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తలే పార్టీకి వెన్నెముక అని, వారి సమన్వయంతోనే భవిష్యత్తు విజయాలు సాధ్యమవుతాయని పలాస నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త యార్లగడ్డ వెంకన్న చౌదరి అన్నారు. పలాసలోని పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన క్లస్టర్, యూనిట్, బూత్ కన్వీనర్ల సమన్వయ సమావేశానికి ఆయన అధ్యక్షత వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు ముఖ్య అతిథిగా హాజరై కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

అభివృద్ధి పనుల వెల్లువ:

సమావేశంలో కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు పలాస నియోజకవర్గంలో చేపట్టబోయే పలు కీలక అభివృద్ధి పనులను వివరించారు:

రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జిలు (ROBs): పలాస ROB నిర్మాణానికి ₹46 కోట్లు, తాళభద్ర వద్ద మరో ROB కోసం ₹74 కోట్లు కేటాయించామని, పనులు త్వరలోనే ప్రారంభమవుతాయని తెలిపారు.

విద్యా రంగం: పలాసకు మంజూరైన కేంద్రీయ విద్యాలయం అడ్మిషన్లు ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచే తాత్కాలిక భవనాల్లో ప్రారంభమవుతాయని వెల్లడించారు.

మత్స్యకారుల సంక్షేమం: "మత్స్య సాగర మాల" పథకం కింద 100కు పైగా గ్రామాల్లో 1,600 సోలార్ లైట్లు, బీచ్ రోడ్ల నిర్మాణం చేపడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

సాగునీరు: ఉత్తరాంధ్ర సుజల స్రవంతి, వంశధార ఆధునికీకరణ ద్వారా పలాస, ఇచ్చాపురం ప్రాంతాలకు రెండు పంటలకు సాగునీరు అందించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.

పార్టీ బలోపేతమే లక్ష్యం:

యార్లగడ్డ వెంకన్న చౌదరి మాట్లాడుతూ, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకువెళ్లాలని కార్యకర్తలకు సూచించారు. బూత్ స్థాయి నుండి అందరూ ఒకే కుటుంబంలా పనిచేసి పార్టీని పటిష్టం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. పలాస-కాశీబుగ్గ ప్రధాన రహదారిని 100 అడుగులకు వెడల్పు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని, ఇందుకు ప్రజలు సహకరించాలని కోరారు.

ఈ కార్యక్రమంలో నియోజకవర్గంలోని వివిధ స్థాయిల నాయకులు, కన్వీనర్లు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. వెంకన్న చౌదరి నాయకత్వంలో జరిగిన ఈ సమావేశం పార్టీ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది.

